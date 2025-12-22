Зашли после аренды и не узнали жилье: что увидели владельцы после съезда арендаторов

После съезда арендаторов владельцы квартиры в Киеве зашли в жилье и сняли увиденное на видео. Кадры быстро распространились в соцсетях и стали поводом для дискуссии об ответственности арендаторов.

Что увидели владельцы?

На видео, которое обнародовали после возвращения ключей, видно, что квартиру оставили без уборки, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети rieltor_kiev.

Пол в квартире был грязным, в комнатах разбросаны вещи, а мебель имеет заметные следы пользования. Общее состояние жилья производит впечатление запущенного, хотя речь идет не о сломанном имуществе, а именно о неряшливости.

В кадре видны пятна на мягкой мебели, загрязненные поверхности и отсутствие каких-либо признаков того, что перед выездом жилье пытались привести в порядок.

Автор видео показал всю квартиру, особое внимание обратил на кухню, потому что она была очень грязная.

Хо-хо, а что на кухне они делали? Стены перекрашивать нужно... Мошки в ведре, его сразу можно выбросить,

– рассказывает автор ролика.

Также отметил, что в спальне появились новые пятна на кровати. На балконе окна разбиты, но стекло так и не убрали. В итоге автор видео сказал, что в целом все хорошо, но придется оплатить уборку.

Что пишут в комментариях?

Часть пользователей считают, что такое отношение со стороны арендаторов к квартире недопустимо.

Зато 100% брали без детей и животных, ну вот вам и, пожалуйста, все зависит от людей,

– пишет один из пользователей.

Также были те, кто, как и автор видео, считают, что квартира более-менее в нормальном состоянии и все расходы можно покрыть задатком.

Все, что укладывается в цену залога, не должно даже обсуждаться. Вызвать клининг, поприбирались и все. Стекло от полетов скорее всего. Ничего критического. Все целое,

– отметил пользователь.

В то же время другие комментаторы обращают внимание на то, что подобные ситуации случаются довольно часто и не являются исключением. Некоторые пишут, что ответственность за состояние квартиры после аренды нередко становится предметом конфликтов именно из-за разного понимания "нормального" состояния жилья.

Это еще все ОК. Я не брала залог, потому что переселенцы. Так они съехали, ключи не отдали, жилье убили, лампочки даже повыкручивали за остальное вообще молчу,

– поделилась другая пользовательница.

Как арендодателям избегать подобных ситуаций?

У Гражданском кодексе отмечают, что ключевым инструментом защиты для арендодателей остается не устная договоренность, а письменный договор. В нем следует четко прописывать требование возврата квартиры в надлежащем состоянии и условия использования залога.

Также важно зафиксировать в договоре состояние жилья, мебели и техники на момент заселения. Именно такие детали позволяют избежать споров после выезда арендаторов и четко оговаривают ответственность сторон.

Были ли худшие случаи с арендаторами?