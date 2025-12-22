Что увидели владельцы?

На видео, которое обнародовали после возвращения ключей, видно, что квартиру оставили без уборки, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети rieltor_kiev.

Пол в квартире был грязным, в комнатах разбросаны вещи, а мебель имеет заметные следы пользования. Общее состояние жилья производит впечатление запущенного, хотя речь идет не о сломанном имуществе, а именно о неряшливости.

В кадре видны пятна на мягкой мебели, загрязненные поверхности и отсутствие каких-либо признаков того, что перед выездом жилье пытались привести в порядок.

Автор видео показал всю квартиру, особое внимание обратил на кухню, потому что она была очень грязная.

Хо-хо, а что на кухне они делали? Стены перекрашивать нужно... Мошки в ведре, его сразу можно выбросить,

– рассказывает автор ролика.

Также отметил, что в спальне появились новые пятна на кровати. На балконе окна разбиты, но стекло так и не убрали. В итоге автор видео сказал, что в целом все хорошо, но придется оплатить уборку.

Что пишут в комментариях?

Часть пользователей считают, что такое отношение со стороны арендаторов к квартире недопустимо.

Зато 100% брали без детей и животных, ну вот вам и, пожалуйста, все зависит от людей,

– пишет один из пользователей.

Также были те, кто, как и автор видео, считают, что квартира более-менее в нормальном состоянии и все расходы можно покрыть задатком.

Все, что укладывается в цену залога, не должно даже обсуждаться. Вызвать клининг, поприбирались и все. Стекло от полетов скорее всего. Ничего критического. Все целое,

– отметил пользователь.

В то же время другие комментаторы обращают внимание на то, что подобные ситуации случаются довольно часто и не являются исключением. Некоторые пишут, что ответственность за состояние квартиры после аренды нередко становится предметом конфликтов именно из-за разного понимания "нормального" состояния жилья.

Это еще все ОК. Я не брала залог, потому что переселенцы. Так они съехали, ключи не отдали, жилье убили, лампочки даже повыкручивали за остальное вообще молчу,

– поделилась другая пользовательница.

Как арендодателям избегать подобных ситуаций?

У Гражданском кодексе отмечают, что ключевым инструментом защиты для арендодателей остается не устная договоренность, а письменный договор. В нем следует четко прописывать требование возврата квартиры в надлежащем состоянии и условия использования залога.

Также важно зафиксировать в договоре состояние жилья, мебели и техники на момент заселения. Именно такие детали позволяют избежать споров после выезда арендаторов и четко оговаривают ответственность сторон.

