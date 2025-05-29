Отдых в Одессе: сколько стоит аренда жилья перед началом пляжного сезона
- Цены на посуточную аренду в Одессе перед началом пляжного сезона стартуют от 400 гривен.
- За такую цену можно арендовать койко-место в хостеле. Если же нужна квартира, то стоимость будет минимум 600 гривен за однокомнатную.
Одесса остается популярным туристическим направлением в Украине, особенно в пляжный сезон. И хоть он еще не начался, цены на посуточную аренду уже выше, чем обычно.
Городские власти еще не объявили начало пляжного сезона. Однако глава Одесской ОГА заявил, что в этом году власти хотят открыть вдвое больше пляжей, чем в 2024-м, то есть около сорока. Во сколько обойдется аренда жилья в Одессе, если отдыхающие планируют поездку в начале июня – рассказывает 24 Канал.
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Сколько стоит аренда однокомнатных квартир
По данным OLX, стоимость однокомнатной квартиры за сутки стартует от 600 гривен и доходит до 1300 гривен. Чем ближе к морю, тем жилье дороже.
Например, в Аркадии однокомнатные квартиры предлагают по цене от 800 – 1300 гривен, а двухкомнатные стоят 1500 – 2000 гривен за сутки.
Стоит отметить, что в объявлениях как преимущество теперь указывают не только близкое расстояние до моря, но и наличие укрытия в доме.
Цены в хостеле и гостинице
По данным Booking.ua, цены за койко-место в спальном номере хостела стартуют от 400 гривен. А расстояние до моря достаточно большое – более 5 километров.
Снимать место в хостеле не совсем выгодно, если он расположен близко к центру города. Тогда стоимость за ночь будет минимум 500 гривен, еще и в многоместном помещении.
Аренда койко-места подальше от центра / Скриншот Booking.ua
Что касается отелей, то 98% пяти- и четырехзвездочных – уже забронированы на начало лета. Средняя стоимость номера там стартует от 5 тысяч гривен.