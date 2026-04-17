До 92% зарплаты на аренду: в каких городах украинцы отдают больше всего

Стоимость аренды жилья в Украине растет, и расходы становятся ощутимыми для большинства арендаторов. Разница между городами при этом также остается значительной.

В каких городах аренда почти равна зарплате?

По данным исследования DIM.RIA и robota.ua, в Ужгороде украинцы тратят около 92% заработка на аренду жилья.

В Киеве на аренду в среднем уходит 72% месячного заработка, во Львове – 64%, в Днепре – 54%, а в Одессе – 42%.

При этом стоимость аренды в этих городах:

Киев – 23 000 гривен;

Ужгород – 20 500 гривен;

Львов – 16 500 гривен;

Днепр – 14 000 гривен;

Одесса – 11 000 гривен.

Самое доступное жилье сосредоточено в областных центрах прифронтовых регионов:

Харьков – 4 900 гривен;

Чернигов – 5 000 гривен;

Запорожье – 6 000 гривен;

Николаев – 6 000 гривен;

Сумы – 8 000 гривен.

В этих городах расходы на аренду значительно ниже. В Харькове они составляют около 19% дохода, в Чернигове – 22%, в Запорожье и Николаеве – примерно по 27%, в Сумах – 36%.

Какую долю зарплаты украинцы отдают за квартиру?

Аналитики сравнили уровень зарплат и стоимость аренды для 10 самых популярных профессий. Среди них – водитель, менеджер по продажам, повар, бухгалтер, кассир, кладовщик, продавец-консультант, бариста, менеджер по работе с клиентами и грузчик.

Какой процент дохода тратят украинцы на аренду / Инфографика DIM.RIA и robota.ua

В Киеве водитель с зарплатой 45 тысяч гривен тратит на аренду 51% дохода. В Харькове при зарплате 37,5 тысячи гривен эта доля составляет 13%, в Одессе – 29%, в Днепре – 37%, во Львове – 44%.

Менеджер по продажам в столице с зарплатой 40 тысяч гривен тратит на жилье 57% дохода. В Харькове при зарплате 35 тысяч гривен на аренду уходит 14%, в Одессе – 31%, в Днепре – 40%, во Львове – 47%.

Высокой остается доля расходов и в других профессиях. В Киеве бухгалтер отдает на аренду почти 66% дохода, повар – около 68%, менеджер по работе с клиентами – около 60%.

В каких городах больше всего ищут квартиры для аренды?