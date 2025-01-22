"Просто ужас": мужчина показал, что арендатор сделал с его квартирой за 2 года

Британец Ян Прингл в течение 2 лет сдавал свою однокомнатную квартиру в аренду. То, что сделал с его помещением арендатор, поразило мужчину.

Владелец жилья уверяет, что арендатор не давал ему возможности проверять состояние квартиры в течение времени, пока он там жил. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Star.

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Мужчина был поражен тем, что арендатор сделал с жильем

36-летний Ян Прингл из Девона, что в Великобритании сдавал в аренду свою однокомнатную квартиру в течение 2 лет. Он был поражен тем, что арендатор сделал с его жильем.

Попасть в помещение было сложно, мужчина едва смог открыть дверь. Когда хозяин таки вошел в квартиру, то увидел там кучи мусора, бутылки, наполненные мочой, а также пакеты с фекалиями.

Как только дверь открылась, я почувствовал себя в тропическом лесу, потому что там было очень влажно. Не могу описать запах, который там был, словами. Это не похоже ни на что, что я когда-либо чувствовал до сих пор,

– рассказал британец.

Комнаты были заблокированы мусором

По его словам, добраться до спальни и ванной комнаты было невозможно. Туалет был заблокирован. "Там были коробки из-под еды, яичная скорлупа, пустые банки. Хлам, который собирали в течение 2 лет", – добавил Ян Прингл.



Так выглядела квартира после арендатора / Скриншот из видео, тикток Яна Прингла

Свободное место было только на диване. Мужчина предположил, что именно там на днях спал и сидел горе-арендатор.

За окном красивый сад, однако окна и шторы квартиры никогда не открывали. Не понимаю, как кто-то мог так жить. Это просто ужас, неужели нет кого-то, кто бы мог позаботиться об этом человеке,

– отметил владелец.

К слову, помещение он купил в 2017 году. С предыдущими тремя арендаторами он не имел никаких проблем.

Яну Принглу пришлось нанимать компанию, чтобы поубирать квартиру. Теперь он вновь сдает ее в аренду.