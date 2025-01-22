Власник житла запевняє, що орендар не давав йому можливості перевіряти стан квартири протягом часу, поки він там жив. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Star.

Зверніть увагу Люди купили будинки за пів мільйона доларів, але змушені добиратися до них через сади сусідів

Чоловік був вражений тим, що орендар зробив з житлом

36-річний Ян Прінгл з Девона, що у Великій Британії здавав в оренду свою однокімнатну квартиру протягом 2 років. Він був вражений тим, що орендар зробив з його житлом.

Потрапити у помешкання було складно, чоловік ледве зміг відчинити двері. Коли господар таки увійшов у квартиру, то побачив там купи сміття, пляшки, наповнені сечею, а також пакети з фекаліями.

Щойно двері відчинилися, я відчув себе у тропічному лісі, тому що там було дуже волого. Не можу описати запах, який там був, словами. Це не схоже ні на що, що я коли-небудь відчував досі,

– розповів британець.

Кімнати були заблоковані сміттям

За його словами, дістатися до спальні та ванної кімнати було неможливо. Туалет був заблокований. "Там були коробки з-під їжі, яєчна шкаралупа, порожні бляшанки. Мотлох, який збирали впродовж 2 років", – додав Ян Прінгл.



Такий вигляд мала квартира після орендаря / Скриншот з відео, тікток Яна Прінгла

Вільне місце було тільки на дивані. Чоловік припустив, що саме там днями спав і сидів горе-орендар.

За вікном гарний сад, однак вікна і штори квартири ніколи не відчиняли. Не розумію, як хтось міг так жити. Це просто жах, невже немає когось, хто б міг попіклуватися про цього чоловіка,

– зазначив власник.

До слова, помешкання він купив у 2017 році. З попередніми трьома орендарями він не мав жодних проблем.

Яну Прінглу довелося наймати компанію, аби поприбирати квартиру. Тепер він знов здає її в оренду.