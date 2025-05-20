Владелец жилья удивил арендатора, когда она прибыла в полночь: что произошло

Канадская блогерша отправилась в первое самостоятельное путешествие по Европе. В Португалии арендодатель ее очень приятно поразил.

Владелец жилья в Лиссабоне тепло принял канадку, хотя та приехала аж в полночь. Об этом девушка рассказала в видео, которое опубликовала в тиктоке, пишет 24 Канал.

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Спонтанное гостеприимство владельца

Девушка прибыла в темный и незнакомый район Вале-де-Санту-Антониу в Лиссабоне.

Ночью все выглядело так жутко. Я была очень голодная, когда приехала, и не могла ждать до утра, чтобы поесть. Спросила у хозяина, есть ли какие-то варианты в городе, а взамен он приготовил мне теплую еду,

– поделилась канадка, по имени Энн.

На видео видно, как хозяин начал готовить горячую еду сразу после ее заселения в полночь. Это была яичница, которую он назвал своим фирменным блюдом.

Этот спонтанный жест доброты поразил девушку. За проживание она и так заплатила недорого – 65 долларов за ночь с включенным завтраком. А тут еще и гостеприимство такое.

Теплый прием в Лиссабоне: видео

Помог не только с едой

На этом доброта хозяина не закончилась. Португалец дал арендаторке пополненную карту метро для общественного транспорта. Также он помог ей со стиркой и дал подробные рекомендации как для местной.

Сначала я очень нервничала, когда прибыла в Португалию, потому что осознала, что буду жить с незнакомцами в стране, где никого не знаю. Однако потом осознала, что португальская культура очень приветливая и щедрая,

– поделилась девушка.

Ее видео собрало более 120 тысяч просмотров и много увлекательных комментариев-воспоминаний о гостеприимстве во время путешествий.