Аренда квартир в Ужгороде: какое жилье предлагают за 5 тысяч гривен, а какое за почти 80 тысяч
- Средняя аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде стоит 19 тысяч гривен, а трехкомнатной – 27 тысяч гривен в месяц.
- Самое дешевое жилье стоит 4 500 гривен, это студия площадью 20 квадратов, самое дорогое – 77 682 гривен за трехкомнатное жилье с террасой площадью 135 квадратов.
В среднем аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде стоит 19 тысяч гривен, трехкомнатной – 27 тысяч. Однако на рынке есть предложения за значительно меньшую цену, а есть – в разы дороже.
О ценах на аренду квартир в Ужгороде, а также самые дешевые и самые дорогие предложения рассказывает 24 Канал.
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Средние цены на аренду квартир в Ужгороде
Согласно данным на портале ЛУН, в июне 2025 года арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде в среднем стоит 19 тысяч гривен в месяц (на 1% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатную – 23 тысячи гривен (за полгода цены не изменились), трехкомнатную – 27 тысяч гривен (цены без изменений).
Самое дешевое предложение на рынке
По объявлению на DIM.RIA, жильем в аренду с самой низкой ценой является квартира-студия с площадью 20 квадратных метров. Речь идет о "комнате с кухонным уголком для одного человека". Расположена она на первом этаже из четырех. В жилье есть общий санузел. Снимать такое жилье стоит 4 500 гривен в месяц.
Условия в квартире за 4 500 гривен в месяц в Ужгороде / Фото DIM.RIA
Самое дорогое предложение на рынке
Самая высокая арендная плата за квартиру в Ужгороде – 77 682 гривен. За эти деньги снимать предлагают трехкомнатное жилье на девятом этаже из девяти. Площадь недвижимости – 135 квадратных метров, из них жилая – 60 квадратов, кухни – 35 квадратов. Дом, в котором расположена квартира, возвели в 2022 году.
Аренда 3-комнатного пентхауса с дизайнерским ремонтом, мебелью, техникой и большой террасой,
– говорится в объявлении.
В квартире есть кухня-гостиная, 3 комнаты, 2 санузла, 2 балкона, терраса. А также индивидуальное электрическое отопление, кондиционеры.
Терраса занимает аж 200 квадратов, отсюда открывается прекрасный вид на город.
Дом обеспечен подземным и наземным паркингом.
Условия в квартире за более 77 тысяч гривен в месяц в Ужгороде / Фото DIM.RIA