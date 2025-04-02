Позолоченные фигурки, никакого газона и дорогой бальный зал: как Трамп хочет изменить Белый дом

Дональд Трамп и его команда намерены перестроить Белый дом и другие важные места в Вашингтоне на свой лад, потратив на это значительную сумму денег. Ранее президент США назвал свою официальную резиденцию "настоящей помойкой".

Что уже изменил президент США и что еще планирует, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Bloomberg.

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Как Трамп хочет изменить Белый дом

Дональд Трамп уже кое-что успел в реализации своей идеи видоизменить на свой лад Белый дом. В частности, украсил Овальный кабинет позолоченными фигурками, как в его Нью-Йоркской башне.

В планах – заменить газон в Розовом саду на террасу с твердым покрытием. Так есть в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Более того, президент США хочет еще и построить в Белом доме бальный зал за 100 миллионов долларов.



Трамп уже установил в Овальном кабинете позолоченные фигурки / Фото Al Drago, Bloomberg

Министр жилищного строительства Скотт Тернер заявил, что нуждается в новых помещениях для профильного министерства (HUD). Он назвал здание HUD самым уродливым в Вашингтоне. Его в 1968 году спроектировал архитектор Марсель Брюэр в 1968 году. На модернизацию сооружения, вероятно, потратят более 500 миллионов долларов.



Штаб-квартира Министерства жилищного строительства и городского развития / Фото Al Drago, Bloomberg

Как Трамп хочет избавиться от архитектуры XX века в США

В первый день возвращения в Белый дом Трамп подписал указ, который касался архитектуры – "Содействие красивой федеральной гражданской архитектуре". Его цель – "уважение к классическому архитектурному наследию" в противовес архитектуре брутализма.

Интересно, что новый меморандум Трампа повторяет его же указ еще 2020 года. Тогда он впервые пытался изменить архитектурный стиль федеральных зданий. Хотя Джо Байден впоследствии это отменил, во Флориде и Алабаме уже начали строительство судов в классическом и неоклассическом стилях.