Где взять жилье бесплатно: перечень программ и кто имеет право

Определенные категории граждан Украины могут получить бесплатно жилье или компенсацию за него вследствие содействия нескольких государственных программ. Такой льготой могут воспользоваться как военные, так и те, кто потерял жилье из-за войны.

Какие программы обеспечивают украинцев бесплатным жильем, кто может податься на них и что нужно для получения жилья, информирует 24 Канал.

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Кто может получить крышу над головой

Закон Украины о жилищном фонде социального назначения является документом, регулирующим механизм предоставления соцжилья для различных категорий. Впрочем надо понимать, что получение жилья по такому принципу довольно длительный. Он требует как длительного сбора документов, так и времени ожидания.

В этом году акцент сделан на помощь таким лицам:

военнослужащие,

внутренне перемещенные лица (ВПЛ),

лица с инвалидностью,

сироты и дети, лишенные родительской опеки,

семьи погибших военных,

общины, чье жилье было разрушено из-за войны.

Например государство предлагает ВПО новое жилье в тыловых областях Украины за счет иностранной помощи, или служебные квартиры, но на временной основе. Приоритет предоставляется тем семьям, которые имеют детей, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

По военным, то для них предусмотрены обычно новостройки или восстановленное жилье за бюджетные средства или средства доноров.

Какие программы поддержки обеспечивают жильем

еВідновлення

Программа помогает ВПО и гражданам, чье жилье было разрушено. Известно, что компенсация предоставляется в виде сертификатов на новое жилье или денег на строительство.

еОселя

Это программа, которая рассчитана на военных, медиков, педагогов и ученых. Для них доступна ипотека под 3%, а для остальных граждан – под 7%.

Максимальная площадь жилья, которую можно получить под такие проценты, – 52,5 квадратных метра на одного человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Программа "Доступное жилье"

Это для тех, кто нуждается в улучшении условий проживания. Фонд содействия молодежному жилищному строительству может возместить до 30% стоимости жилья, а остальное покрыть можно или собственными средствами, или кредитом.