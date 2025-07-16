Действует одна из самых известных в мире программ: кто может бесплатно получить жилье в Финляндии

Финляндия –единственная страна в Евросоюзе, где уровень бездомности стабильно снижается. Это стало возможным благодаря подходу Housing First – "Прежде всего жилье". Его суть заключается в том, что человек сперва получает постоянное жилье, а уже потом другую помощь. В стране также действуют программы по обеспечению бесплатного временного проживания в приютах или в центрах для беженцев.

Детали о программе Housing First, которая успешно действует в Финляндии, а также о некоторых других программах рассказывает 24 Канал.

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Как работает программа Housing First?

Главный принцип Housing First – жилье является базовым правом человека, а не вознаграждением. Человек, который находится в сложных жизненных обстоятельствах, прежде всего получает постоянную квартиру, а не временное убежище. Далее при необходимости ему оказывают поддержку – медицинскую, психологическую, финансовую.

Жилье не зависит от поведения, состояния здоровья или зависимостей. В рамках программы государство и местные органы власти сотрудничают с неприбыльными организациями.

С 2008 года долговременная бездомность уменьшилась более чем на 60%. Кроме того, выиграл и бюджет, ведь расходы на социальные службы, больницы и полицию сократились на 15 000 – 52 000 на каждого спасенного бездомного ежегодно.

Финляндия доказала, что борьба с бездомностью возможна, если государство инвестирует в людей.



Программа Housing First помогла побороть бездомность / Фото ysaatio.fi

Какие еще жилищные программы действуют в Финляндии?

ARA-жилье – арендное жилье, которое предоставляется людям с низким уровнем дохода. На него имеют право малообеспеченные, пенсионеры, молодежь, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Плата ниже рыночной, однако аренда не является полностью бесплатной. Подать заявку можно через муниципалитет или жилищные компании.

– арендное жилье, которое предоставляется людям с низким уровнем дохода. На него имеют право малообеспеченные, пенсионеры, молодежь, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Плата ниже рыночной, однако аренда не является полностью бесплатной. Подать заявку можно через муниципалитет или жилищные компании. KELA – Финский социальный страховой институт оказывает помощь для покрытия расходов на жилье. Выплачивается ежемесячно, частично или полностью покрывая арендную плату. Получить ее могут люди с низким доходом, студенты, семьи, безработные, пенсионеры. Не ограничивается государственной недвижимостью, можно получить даже при аренде частного жилья.

– Финский социальный страховой институт оказывает помощь для покрытия расходов на жилье. Выплачивается ежемесячно, частично или полностью покрывая арендную плату. Получить ее могут люди с низким доходом, студенты, семьи, безработные, пенсионеры. Не ограничивается государственной недвижимостью, можно получить даже при аренде частного жилья. Приюты и временное жилье – для людей в кризисных ситуациях (бездомные, беженцы, жертвы домашнего насилия) предоставляется временное бесплатное жилье. Условия проживания могут быть базовыми, иногда с поддержкой социальных работников.

– для людей в кризисных ситуациях (бездомные, беженцы, жертвы домашнего насилия) предоставляется временное бесплатное жилье. Условия проживания могут быть базовыми, иногда с поддержкой социальных работников. Жилье для беженцев и лиц с международной защитой . Если вы получили статус беженца или временную защиту в Финляндии, то вам предоставляется временное жилье через центр приема. После получения вида на жительство – помощь в поиске постоянного жилья через муниципалитет.

. Если вы получили статус беженца или временную защиту в Финляндии, то вам предоставляется временное жилье через центр приема. После получения вида на жительство – помощь в поиске постоянного жилья через муниципалитет. Жилье для студентов – студенты могут подать заявку на недорогое жилье через студенческие жилищные фонды. Жилье субсидированное, не бесплатное, но намного дешевле рыночного.

Напомним, въезд в Финляндию разрешен всем украинцам, которые вынужденно покидают Украину в связи с вооруженной агрессией России. Граждане Украины могут находиться в стране в рамках безвизового режима до 90 дней или подать заявление о получении временной защиты в Финляндии. Статус "временной защиты" для граждан Украины будет действовать до четвертого марта 2026 года. По данным МИД, после пересечения границы Финляндии необходимо обратиться к представителям Пограничной службы или Миграционной полиции и подать заявление о получении временной защиты.