Как получить бесплатное жилье в Польше

Социальное жилье в Польше предоставляется муниципалитетами. Именно такая форма помощи является спасением для лиц, которые не имеют возможности найти квартиру. Обычно, они предназначены для людей в сложных жизненных обстоятельствах: это бездомные, жертвы насилия, лица с инвалидностью, одинокие родители или те, чей доход является крайне низким.

По польскому законодательству выделяется 3 различные типы муниципального жилья, а именно социальное жилье, коммунальное жилье и жилье за ремонт, передает 24 Канал со ссылкой на портал Ukrainian in Poland.

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Что известно о муниципальном жилье в Польше?

Именно социальное жилье является самым дешевым вариантом и предоставляется уязвимым категориям. Зато коммунальное жилье идет уже с лучшим качеством, где можно проживать с семьей.

А вот жилье за ремонт – это преимущественно заброшенные квартиры, требующие ремонта. Поэтому арендатор должен сделать этот ремонт за свой счет, а взамен его освобождают от платы за аренду.

Какие условия пользования соцжилья в Польше:

Среди основных требований получения соцжилья – это отсутствие жилищных условий и очень низкий доход.

К приоритетным категориям входят лица без постоянного жилья, несовершеннолетние без опекунов, одинокие матери или родители, беременные женщины, лица с инвалидностью, жертвы домашнего насилия или торговли людьми и жители аварийного или подлежащего сносу жилья.

Кроме того, несмотря на то, что жилье является социальным, жители должны платить за аренду и коммунальные услуги:

от 2,50 до 3,50 злотых за квадратный метр,

за квартиру 30 квадратных метров – примерно 75 – 105 злотых в месяц,

оплата за свет, воду, газ и отопление.

Такие расценки соответствуют общему доходу человека, который претендует на соцжилье, однако если доходы вырастут, то жителей могут выселить.

Заметьте! Срок аренды такого жилья составляет от 3 до 5 лет. Также, оно не передается по наследству, а потому если арендатор умирает, то его семья должна подать повторно документы и соответствовать критериям проживания в таком жилье.

Имеют ли право украинцы на социальное жилье в Польше?

Право на социальное жилье не ограничивается гражданством, а потому украинцы также могут подаваться на получение. Впрочем есть несколько условий:

Документ, подтверждающий легальное пребывание – карту побыту, карту резидента ЕС или быть в ожидании ответа от управления по делам иностранцев.

Подтвержденный доход за последние 3 месяца.

Соответствие тем же критериям жизненных обстоятельств, что и польские граждане.

В крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, шансы на получение жилья выше, а в других городах – меньше, потому что и списки ожидания длиннее, и правила жестче.