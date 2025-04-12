"Бюджетный вариант": на Манхэттене сдают квартиру, расположенную в подвале роскошного дома

Поиск квартиры в Нью-Йорке может стать трудной и очень дорогой задачей. Особенно, если арендатор ищет хорошее жилье в популярном районе, таком как Манхэттен. Даже там, в конце концов, можно найти более бюджетный вариант, но с некоторыми нюансами.

Недавно в тиктоке завирусилась одна интересная квартира, которую риелторы назвали "скрытой жемчужиной". Она расположена в подвале роскошного дома неподалеку от Центрального парка, пишет 24 Канал.

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"Подземная" квартира на Манхэттене

Квартира с одной спальней, которую сейчас сдают за 4250 долларов в месяц, всколыхнула всю сеть после того, как о ней рассказал влиятельный агент по недвижимости. На видео риелтор показал путь, который надо будет ежедневно проходить новому жильцу, чтобы добраться домой.

Агент открывает входную дверь, проходит через лобби, минуя лифты, и пробирается сквозь маленькую дверь с пометкой "комната для посылок". Далее он идет по узкой лестнице, ведущей в "нутро" здания и проходит через еще одну узкую дверь.

Подвал имеет такой же вид, как и все нулевые помещения в роскошных домах. Он ухоженный, с котельными, промышленным электрическим и сантехническим оборудованием, огнетушителями и т.д.

Один поворот направо еще несколько шагов по темному коридору и риелтор на месте. Квартиру не зря назвали "скрытой жемчужиной". Внутри она светлая и современная, с необходимой мебелью и техникой, кухней-гостиной и внушительным патио. Площадь квартиры – 55 квадратных метров.

Квартира в подвале роскошного дома / Фото Realtor.com, скриншоты видео

В основном жилом помещении есть небольшая зона для дивана или стола. В крошечной кухне размещены стиральная и сушильная машины. Рядом есть небольшая ванная комната, а спальня может похвастаться кроватью размера queen-size.

Что говорят об этой аренде местные

Местные шокированы стоимостью жилья и условиями, которые там предлагают. Хотя это и дешевле рыночной цены, "подземный" образ жизни может плохо закончиться.

"Это не скрытая жемчужина, а сомнительное мошенничество", – написал один пользователь, а другой добавил: "Не делайте этого. Я жил за квартал от Центрального парка, также в подвале. Его все время затапливало. Особенно летом и во время грозы осенью".

Кто-то считает, что жить в подвале дома "слишком депрессивно", а кто-то говорит, что постоянно думал бы об "угрозе крыс".