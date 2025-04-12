Нещодавно в тіктоці завірусилася одна цікава квартира, яку рієлтори назвали "прихованою перлиною". Вона розташована в підвалі розкішного будинку неподалік від Центрального парку, пише 24 Канал.

Цікаво Жінка купила будинок, а вже через пів року до неї почали навідуватися "непрохані гості"

"Підземна" квартира на Мангеттені

Квартира з однією спальнею, яку наразі здають за 4250 доларів на місяць, сколихнула всю мережу після того, як про неї розповів впливовий агент з нерухомості. На відео рієлтор показав шлях, який треба буде щодня проходити новому мешканцю, щоб дістатися додому.

Агент відчиняє вхідні двері, проходить через лобі, минаючи ліфти, і пробирається крізь маленькі двері з позначкою "кімната для посилок". Далі він іде вузькими сходами, що ведуть у "нутро" будівлі й проходить через ще одні вузькі двері.

Підвал має такий самий вигляд, як і всі нульові приміщення в розкішних будинках. Він доглянутий, з котельнями, промисловим електричним і сантехнічним обладнанням, вогнегасниками тощо.

Один поворот праворуч ще кілька кроків темним коридором і рієлтор на місці. Квартиру не дарма назвали "прихованою перлиною".

Бюджетне житло в підвалі розкішного будинку / Фото Realtor.com, скриншоти відео

Всередині вона світла й сучасна, з необхідними меблями й технікою, кухнею-вітальнею та значним патіо. Її площа – 55 квадратних метрів.

В основному житловому приміщенні є невелика зона для дивана або столу. У крихітній кухні розміщені пральна та сушильна машини. Поряд є невелика ванна кімната, а спальня може похвалитися ліжком розміру queen-size.

Що кажуть про цю оренду місцеві

Місцеві шоковані вартістю житла та умовами, які там пропонують. Хоч це і дешевше за ринкову ціну, "підземний" спосіб життя може погано закінчитися.

"Це не прихована перлина, а сумнівне шахрайство", – написав один користувач, а інший додав: "Не робіть цього. Я жив за квартал від Центрального парку, також у підвалі. Його весь час затоплювало. Особливо влітку та під час грози восени".

Хтось вважає, що жити в підвалі будинку "надто депресивно", а хтось каже, що постійно думав би про "загрозу щурів".