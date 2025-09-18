В Киеве появились рекламные щиты с визуализациями обновленного Ярославого Вала. Это часть урбан-диалога, цель которого обратить внимание киевлян на свой город и увидеть знакомые места с другой стороны.

Проект улицы разработала известная украинская компания Archimatika. Архитекторы показали, как Ярославов Вал может быть уютнее и удобнее для пешеходов, рассказывает 24 Канал.

Интересно Аренды жилья в Киеве: какие цены в районах на правом и левом берегах в сентябре

Каким может быть Ярославов Вал в Киеве?

Разговоры о городе и архитектуре обычно не выходят за пределы профессионального круга. По мнению Archimatika, это не правильно.

Город существует для всех, а не только для специалистов. Привлечение горожан в градостроительство крайне важно. Понимание базовых концептов и основ урбанизма должно стать маст-хэвом – как знание правил гигиены. Поэтому мы решили выйти с такой коммуникацией,

– поделился Дмитрий Васильев, СЕО компании Archimatika.

Представители отмечают, что это не проектное предложение, а новый взгляд на Ярославов Вал, чтобы остановиться и задуматься. Архитекторы выбрали именно эту улицу неслучайно – это один из самых популярных прогулочных маршрутов в Киеве. Это означает, что спровоцировать диалог или дискуссию точно удастся.



Ярославов Вал в сторону Львовской площади / Фото Archimatika

К тому же, по результатам одного из исследований, в час пик по Ярославову Валу передвигается 82% пешеходов и только 18% автомобилистов. При этом автомобили занимают 52% улицы, а пешеходы только 33 (остальные 15% площади занимают деревья). То есть один автомобилист использует в 6,95 раза больше площади, чем пешеход.



Ярославов Вал в сторону Львовской площади / Фото Archimatika

Архитекторы, учитывая эти факты, спроектировали улицу так, что отрезок от Ивана Франко до Стрелецкой полностью пешеходный. Это, по мнению идейников, стало бы отличным альтернативным вариантом, который сбалансировал бы интересы всех участников движения.