Британец купил дом за 315 тысяч фунтов стерлингов, но после заселения обнаружил черную плесень и прогнивший пол. Мастера оценили ремонт в 40 тысяч фунтов, поэтому мужчина решил самостоятельно отремонтировать жилье и пока потратил всего 1 250 фунтов.

Что обнаружил владелец после покупки дома

31-летний Олли Причард устал жить в съемном жилье и приобрел в Бристоле дом 1930-х годов с тремя спальнями. Перед покупкой мужчина заказал профессиональную экспертизу недвижимости, благодаря которой получил скидку в размере 10 тысяч фунтов стерлингов. Первоначальный взнос за жилье составил 30 тысяч фунтов, пишет Daily Mail.

Однако после переезда выяснилось, что состояние дома значительно хуже, чем ожидал новый владелец. Относительная влажность воздуха в помещениях достигала 80%, а стены и кухонная мебель были покрыты черной плесенью.

Как британец сэкономил на ремонте дома

Строительные компании оценили демонтаж старой штукатурки и нанесение нового известкового покрытия в 40 тысяч фунтов стерлингов. Только за удаление цементной штукатурки просили 4 тысячи фунтов. Олли решил самостоятельно научиться выполнять ремонтные работы и пока потратил 1 250 фунтов на аренду строительных лесов и инструментов.

После демонтажа пола и цементного покрытия мужчина обнаружил заблокированные вентиляционные отверстия. Их расчистка стала самым дешевым и в то же время самым эффективным этапом ремонта – стены высохли, а плесень исчезла.

Бывший строитель Клайв Холланд объяснил, что для старых кирпичных домов важно использовать известковую штукатурку, которая позволяет влаге естественным образом испаряться. В то же время цементные покрытия и паронепроницаемые герметики задерживают ее внутри стен.

Как сырость влияет на стоимость жилья

По словам оценщика недвижимости Майкла Цукера из агентства Jeremy Leaf & Co, следы конденсата или плесени часто становятся для покупателей аргументом при переговорах о цене жилья. При этом размер скидки может значительно превышать фактическую стоимость ремонта.

Поэтому продавцам стоит устранить причины появления сырости еще до выставления недвижимости на продажу. Иногда достаточно прочистить водосточные желоба, установить вытяжку за 200 фунтов или загерметизировать стыки сантехники, чтобы не потерять несколько тысяч фунтов при продаже.

Напомним, супруги купили старый деревянный дом в Карпатах за 10 тысяч долларов, однако из-за плохого состояния здания обычный ремонт перерос в масштабную реконструкцию. Владельцам пришлось заменить прогнившие балки, обновить фундамент и полностью перестроить крышу. Даже за пять лет ежедневной работы хозяевам удалось восстановить дом лишь наполовину.