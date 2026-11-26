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Що виявив власник після купівлі будинку

31-річний Оллі Прічард втомився жити в орендованому помешканні та придбав у Бристолі будинок 1930-х років із трьома спальнями. Перед купівлею чоловік замовив професійне обстеження нерухомості, завдяки якому отримав знижку в розмірі 10 тисяч фунтів стерлінгів. Перший внесок за житло становив 30 тисяч фунтів, пише Daily Mail.

Однак після переїзду з'ясувалося, що стан будинку значно гірший, ніж очікував новий власник. Відносна вологість повітря у приміщеннях сягала 80%, а стіни та кухонні меблі були вкриті чорною пліснявою.

Як британець заощадив на ремонті будинку

Будівельні компанії оцінили демонтаж старої штукатурки та нанесення нового вапняного покриття у 40 тисяч фунтів стерлінгів. Лише за видалення цементної штукатурки просили 4 тисячі фунтів. Оллі вирішив самостійно навчитися виконувати ремонтні роботи й наразі витратив 1 250 фунтів на оренду будівельного риштування та інструментів.

Після демонтажу підлоги та цементного покриття чоловік виявив заблоковані вентиляційні отвори. Їх розчищення стало найдешевшим і водночас найефективнішим етапом ремонту – стіни висохли, а пліснява зникла.

Колишній будівельник Клайв Голланд пояснив, що для старих цегляних будинків важливо використовувати вапняну штукатурку, яка дає волозі змогу природно випаровуватися. Натомість цементні покриття та паронепроникні герметики затримують її всередині стін.

Як вогкість впливає на вартість житла

За словами оцінювача нерухомості Майкла Цукера з агентства Jeremy Leaf & Co, сліди конденсату або плісняви часто стають для покупців аргументом під час переговорів про ціну житла. При цьому розмір знижки може значно перевищувати фактичну вартість ремонту.

Тому продавцям варто усунути причини появи вогкості ще до виставлення нерухомості на продаж. Іноді достатньо прочистити водостічні ринви, встановити витяжку за 200 фунтів або загерметизувати стики сантехніки, щоб не втратити кілька тисяч фунтів під час продажу.

Нагадаємо, подружжя придбало стару дерев'яну хату в Карпатах за 10 тисяч доларів, однак через поганий стан будівлі звичайний ремонт переріс у масштабну реконструкцію. Власникам довелося замінити прогнилі балки, оновити фундамент і повністю перебудувати дах. Навіть за п'ять років щоденної роботи господарям вдалося відновити будинок лише наполовину.