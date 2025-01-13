Мужчина выиграл дом посреди леса в лотерею: почему он не сможет там жить

Британец Крис Милнс выиграл в лотерее дом посреди леса, который стоит 3 миллиона долларов. Он выставил недвижимость на продажу, чтобы получить наличные.

Почему мужчина решил продать квартиру, который выиграл, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

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Британец выиграл в лотерею дом и продает его

Крис Милнс из города Падси, что в Западном Йоркшире, в прошлом году выиграл в лотерее Omaze Million Pound House Draw роскошный дом. Его стоимость – 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,04 миллиона долларов). Сейчас мужчина выставил недвижимость на продажу, чтобы получить наличные.

60-летний будущий дедушка принял участие в розыгрыше, но не рассказал об этом своей жене Джулс и детям. Он был удивлен, когда узнал о своей победе. Решение продать элитную недвижимость посреди леса, площадь которой составляет аж 5 000 квадратных футов (1 524 квадратных метра), он объяснил желанием помочь родным.

Мужчина вырос в государственном имении. Поэтому заявил, что деньги хочет использовать на то, чтобы дать своим детям и внукам старт в жизни, которого он никогда не имел.

После выигрыша мы очень любили проводить время в этом доме семьей, особенно на Рождество. Дорсет – замечательное место, а дом – моя мечта по многим причинам. Но мы любим то место, где живем сейчас. Поэтому решили продать недвижимость и положить деньги в банк,

– отметил британец.

Он считает, что сбережений хватит, чтобы не беспокоиться о пенсии, а также дать детям стимул для развития и старта успешной карьеры.



Так выглядит роскошный дом, который мужчина выиграл в лотерею / Фото Omaze/SWNS

Как выглядит дом

В доме есть три спальни, отдельный кинозал и гостиная открытой планировки. Кухня имеет большой островок, банкетную зону и стол для завтрака, откуда открывается вид на большой сад. Возле главной спальни есть гардеробная, а также ванная комната, которая напоминает SPA-салон.

Крис Милнс подытожил, что с женой упорно работал всю жизнь. И хотя приходилось переживать сложные времена, после этой победы в лотерее перспективы будущего радуют.