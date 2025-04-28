С органом и кладбищем: в Британии здание древней церкви продают под жилой дом

В Великобритании на продажу выставили здание древней церкви. Ожидается, что его переоборудуют под жилой дом.

О продаже исторической церкви информирует агентство недвижимости Lodge & Thomas, которое цитирует 24 Канал.

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В Британии продают церковь

В селе Эджкумб, что в графстве Корнуолл, продают церковь, которую можно переоборудовать в жилое помещение. Цена – 195 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 10,8 миллиона гривен.

Церковь методистов построили еще в 1885 году. Она расположена на двух этажах. На первом этаже есть комната воскресной школы, кухня, молитвенная комната и котельная, на втором – главный вход, а также место для богослужений.

На чердаке есть хоры и орган. На улице стоит каменная пристройка конюшни, в которой обустроили туалет. Позади церкви расположено кладбище.

Здание внесено в список памятников архитектуры II категории.

Так выглядит историческая церковь, которую продают под дом: Фото Lodge & Thomas

Здание рекомендуют превратить в жилье

В рекомендациях говорится о том, что оптимальным вариантом было бы изменить назначение помещения на жилое.

Будущих владельцев призывают поддержать принцип деликатной реставрации здания. В частности, тщательно продумать взаимосвязь между кладбищем и жилым домом. Также просят обеспечить достаточного пространства для личного пользования, однако не нагромождать различные вещи во дворе здания, которое является памятником архитектуры.

Напомним, ранее украинка Лиза Бовуа и ее муж купили имение 19 века под Парижем. Пара делает там ремонт и дизайн в соответствии со своими предпочтениями и показывает это в соцсетях.