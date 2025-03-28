Женщина выиграла в лотерею дорогой дом: почему она хочет избавиться от него
- Британка Сара Перри выиграла роскошный особняк и получила 50 тысяч фунтов наличными в лотерее Omaze.
- Однако женщина рассматривает вариант продажи этого дома.
Британка Сара Перри выиграла в лотерею дорогой особняк. Впоследствии она узнала важный нюанс о своем новом доме. Поэтому теперь подумывает продать недвижимость.
Что подтолкнуло женщину к такому решению, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Mirror.
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Британка выиграла дом в лотерею
Сара Перри из Великобритании случайно купила билет на участие в лотерее Omaze. А тогда однажды в ее дверь постучали представители компании. Выяснилось, что женщина выиграла роскошное поместье и получила 50 тысяч фунтов (2,7 миллиона гривен) наличными.
Я не могла поверить, когда представители Omaze приехали ко мне домой и сказали, что я выиграла дом. Я была шокирована, мой муж – ошеломлен, ведь он даже не знал, что я купила билет,
– рассказала Сара Перри.
Для ее мужа это был замечательный сюрприз.
Женщина выиграла в лотерею дом / Коллаж Omaze
Как так случилось, что женщина хочет продать дом
Пораженная выигрышем женщина поделилась своей историей в сети. В комментариях многие люди сразу заявили, что имение станет для нее "неподъемным бременем", потому что потребует больше денег, чем рыночная стоимость недвижимости.
Один из пользователей заявил, что также выиграл в лотерею дорогой дом. Однако уже через полгода он понял, что содержание здания и ремонт кровли стоили ему значительной суммы денег. "Стоимость содержания превышает мои доходы. Я хотел сохранить дом и заработать на нем, и теперь думаю продать его", – написал он.
Еще один пользователь посоветовал британке продать дом, который она выиграла, и взамен купить более дешевый дом, ведь содержание выигрыша ощутимо будет бить по кошельку семьи.
Похожих комментариев под сообщением было много. Это и заставило женщину рассмотреть вариант продажи недвижимости.
Журналисты обратились за комментарием к представителям лотереи. Там ответили, что победители могут сами решать – жить в доме, сдавать его в аренду или даже продать.