Львов, Ужгород или Ивано-Франковск: где выгоднее покупать квартиру в начале 2025 года

Цены на недвижимость в западных городах заметно высокие. Особенно квартиры там подорожали с началом полномасштабного вторжения. Однако, несмотря на лучшую ситуацию с безопасностью, жилье во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде пользуется значительно большим спросом, чем в центральных городах.

У потенциальных покупателей часто возникает вопрос: а в каком из популярных западных городов выгоднее покупать квартиру? 24 Канал, ссылаясь на аналитические данные и комментарии экспертов, рассказывает, где лучше приобрести жилье в начале 2025 года.

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Львов, Ивано-Франковск, Ужгород: где будет дешевле

По данным OLX Недвижимости, самые дорогие квартиры на первичном рынке продают в Ужгороде (2,8 миллиона гривен) и во Львове (2,7 миллиона гривен). В Ивано-Франковске средняя стоимость значительно ниже – 1,6 миллиона гривен.

На вторичном рынке ситуация несколько иная. Самые высокие цены на однокомнатное жилье – во Львове (2,3 миллиона гривен). Между тем в Ивано-Франковске и Ужгороде средняя стоимость почти одинакова и составляет 1,7 миллиона гривен.

Правда, потенциал к подорожанию самый высокий в Ивано-Франковске, говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. За последние полгода средневзвешенный рост цен в этом городе – на уровне 13% в гривне. Во Львове и Ужгороде показатели составляют +5% и +7% соответственно.

Что известно о ситуации в регионах

Аналитики DIM.RIA также провели исследование по стоимости однокомнатных квартир в новостройках и на вторичном рынке. Однако они исследовали рыночную ситуацию во всем регионе. Ивано-Франковская область оказалась самой доступной для покупки жилья, если размышлять еще над Львовщиной и Закарпатьем. В цифрах результаты таковы:

Закарпатская область – 1 171 доллар за квадрат в новостройках, 69 278 долларов за однокомнатную квартиру на вторичке;

– 1 171 доллар за квадрат в новостройках, 69 278 долларов за однокомнатную квартиру на вторичке; Львовская область – 1 090 долларов за квадрат в новостройках, 72 611 долларов за однокомнатную квартиру на вторичке;

– 1 090 долларов за квадрат в новостройках, 72 611 долларов за однокомнатную квартиру на вторичке; Ивано-Франковская область – 858 долларов за квадрат в новостройках; 52 522 доллара за однокомнатную квартиру на вторичке.



Жилой район с новостройками / Фото Pexels

Почему важна не только цена

Президент АСНУ Елена Гайдамаха отмечает, что вопрос выгодно или невыгодно следует рассматривать не только сквозь призму цен. Здесь еще важно учитывать цель, с которой покупают квартиру.

В Ивано-Франковске сейчас цены, пожалуй, немного ниже, чем в Ужгороде. Самые высокие цены – во Львове и Ужгороде. Однако выбор больше во Львове. Если человек покупает квартиру для того, чтобы переждать войну, то это один момент. А если человек покупает для того, чтобы дальше жить и работать в городе, то надо смотреть, где лучше инфраструктура и возможности для развития того или иного дела. С этой стороны, на мой взгляд, выгоднее во Львове,

– отметила президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины.

Самая лучшая ситуация с безопасностью сейчас в Ужгороде. Ивано-Франковск может заманивать более низкой ценой. Однако на момент окончания войны рабочих мест для людей там не хватит. По мнению Елены Гайдамахи, это может стать проблемой, которая повлечет отток населения.

Как правильно выбирать квартиру для проживания

Обозревательница рынка Виктория Берещак советует прежде всего определиться с целью: зачем эта квартира.

Если это квартира для проживания, отталкиваться следует в первую очередь от собственных жизненных потребностей и пожеланий как к региону, так и непосредственно к локации,

– комментирует эксперт.

В частности, обязательно надо рассмотреть расположение комплекса, учесть транспортную доступность, составляющие инфраструктуры (социально-бытовую, рекреационную, социальную), планирование самой квартиры и тому подобное.

Когда мы говорим о квартире для жизни, нельзя отталкиваться сугубо от рыночной конъюнктуры вроде ценового диапазона или объема предложения. Не менее важным фактом будет и наличие длительных программ рассрочки от 3 лет предложений по "еОселя" и тому подобное,

– убеждает Виктория Берещак.



Покупатели осматривают квартиру / Фото Pexels

Выгодно ли покупать жилье в Ивано-Франковске с целью инвестиций

Ивано-Франковск является стабильно привлекательным как для инвестиций в недвижимость, так и для приобретения недвижимости для проживания, отмечает сертифицированный риелтор Оксана Атаманюк. Член Ивано-Франковского регионального отделения АСНУ убеждает, что здесь можно найти квартиру на разный карман.

Если проанализировать рынок, то цены в Ивано-Франковске по сравнению со Львовом и Ужгородом значительно ниже. Выбор жилья в городе является широким: каждый может найти вариант под свои финансовые возможности,

– комментирует Оксана Атаманюк.

К тому же Ивано-Франковск достаточно быстро возобновил строительство после начала полномасштабного вторжения и сохраняет рыночную стабильность.

В городе есть ряд надежных застройщиков, рынок не монополизирован, поэтому есть здоровая конкуренция между застройщиками, которые строят качественно, а это в свою очередь, позволяет покупателю получить довольно большой выбор,

– говорит риелтор.



Новостройки в Ивано-Франковске / Фото DIM.RIA

Гибкие условия рассрочки, которые предлагают застройщики, сейчас очень важны для потенциальных покупателей. В Ивано-Франковске предложений достаточно, что способствует выбору инвесторов в пользу города.

Обозреватель рынка Виктория Берещак также считает Ивано-Франковск выгодным с инвестиционной точки зрения. Там, как и во Львове, рынок новостроек активно развивается.

Анализируя нынешнюю и прогнозируемую активность и потенциал к расширению регионального рынка, для инвестиций я бы советовала рассматривать Ивано-Франковск и Львов в первую очередь,

– отметила эксперт.



Современный жилой комплекс / Фото Pexels

Таким образом, при выборе квартиры во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде следует учесть несколько факторов. Прежде всего надо определить цель покупки и назначение будущего жилья. Тогда следует обращать внимание на цены и выгодные рассрочки, если речь идет о выборе жилья на первичном рынке.

Квартиру во Львове выгодно покупать для проживания из-за развитой инфраструктуры и достаточного количества рабочих мест. Ужгород считают наиболее безопасным городом во время полномасштабного вторжения. А жилье в Ивано-Франковске считается выгодной покупкой из-за более низких цен. Каждый из этих городов имеет свои преимущества, поэтому выбор покупателя будет зависеть от его личных потребностей.