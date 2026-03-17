Причин для падения цен на квартиры нет: что на самом деле происходит на рынке недвижимости

Спрос на жилье в Украине меняется: покупатели все больше обращают внимание на комфорт, продуманную инфраструктуру и регионы, которые обеспечивают относительную безопасность в условиях войны. Зато цены за квадратный метр в этом ритме изменений продолжают расти, особенно на фоне геополитической ситуации в мире.

Как изменились запросы покупателей и куда движется рынок недвижимости?

Журналисты 24 Канала посетили Lviv Built Forum, где удалось пообщаться с экспертами в сфере недвижимости о нынешнем состоянии рынка, тенденциях среди покупателей и ценах, которые в дальнейшем могут меняться.

Читайте также Где в Украине все еще можно купить квартиру за 20 тысяч долларов

По словам организатора Lviv Build Forum Андрея Евтуха, это уже второй строительный форум во Львове, география посетителей которого расширяется, ведь многие участники приехали из Киева, Ужгорода, Ивано-Франковска и других городов.

Андрей Евтух СЕО и соучредитель CORE Business Club, организатор Lviv Build Forum Дело в том, что сейчас уже недостаточно просто строить. Нужно думать о пространстве, об эксклюзивности и индивидуальности объекта. Люди начали выбирать скорее эмоционально, чем коммерчески.

Как объясняет Евтух, чем лучше продуман жилой комплекс, тем быстрее находятся арендаторы. То есть сейчас рынок постепенно отходит от подхода "что-то построить на участке" и идет к созданию минимаркетов с полностью продуманной экосистемой.

Об изменении запросов покупателей также говорит и частный инвестор Дмитрий Карпиловский, который в разговоре с 24 Каналом рассказал, что сейчас людей больше всего привлекает в покупке недвижимости другой стиль жизни, например, город в городе, где есть все: от кафе до школы поблизости.

Например, в коммерции наибольший интерес покупателей к форматам resort (сочетание отеля и санатория, – 24 Канал). А в жилой недвижимости – квартальная застройка.

Дмитрий Карпиловский Частный инвестор, основатель УкрИнвестКлуб Очевидно, что наиболее развивающиеся рынки сейчас – это Ужгород и Львов. Потому что они воспринимаются людьми как более безопасные регионы.

Кроме того, сейчас присутствует еще один тренд – жилая недвижимость в курортных регионах. Речь идет о небольших городках, например Свалява, Поляна, Микуличин и т.д., где нет рабочих мест и классической развитой инфраструктуры, но они являются безопасными.

Впрочем, по объему продаж этот формат пока не может сравниться с комфортом или экономклассом. Покупатели сейчас сосредоточены больше в сегменте с невысоким общим чеком, а также в проектах, где можно воспользоваться госпрограммами – в частности "еОселя" и "еВідновлення",

– дополняет Дмитрий.

Впрочем, для 24 Канала архитектор Сергей Иванов-Костецкий заявил, что то, что сейчас считается модным в сфере недвижимости, будет реализовано только через лет 5.

Сергей Иванов-Костецкий Архитектор, основатель компании KREATIV Были тенденции на однокомнатную квартиру по 45 квадратных метров, чтобы было большее пространство в зоне кухни-гостиной. Зато спальни должны были быть маленькие – по 12 – 13 квадратных метров. В то же время сейчас среди тенденций – укрытие, которое больше не о моде, а о том, что должно быть обязательным в нынешних условиях.

И проблема заключается в том, что планировки квартир, которые сегодня считаются трендовыми, люди по-настоящему оценивают только через 5 – 7 лет после заселения.

Будут ли цены на квартиры расти в Украине?

Андрей Евтух отметил, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках во Львове остается высокой на сегодня, но динамика роста не такая существенная, как, например, в Ивано-Франковске. Там цена выросла вдвое – от условно 500 долларов до 900 долларов.

Во Львове также есть рост цены, и он больше, чем средний по Украине – где-то в среднем 30%. Но по сравнению с Ивано-Франковском, с Ужгородом, это меньший рост в плане динамики,

– объясняет Андрей.

Соучредитель CORE Business Club прогнозирует, что цена за метр квадратный в дальнейшем будет только расти. И следствие этого будет заключаться не в спросе, который за последние годы уже стабилизировался, а в курсовой разнице, ведь гривна обесценивается.

Похожее мнение высказывает и Дмитрий Карпиловский, который считает, что предпосылок для спада стоимости на рынке недвижимости, в частности на первичном рынке, нет.

Заметьте! Карпиловский говорит, что сейчас средний небольшой чек за метр квадратный находится в диапазоне от 1 000 долларов до 1 300 долларов.

Зато Сергей Иванов-Костецкий замечает, что цены на недвижимость будут расти до тех пор, пока покупатели будут готовы за них платить.

Например, во Франковске почему-то сейчас метр квадратный стоит до 900 долларов, а во Львове – до 1 300 долларов. Несмотря на это, рабочая сила, материалы в обоих городах одинаковые.

Дело в том, что, я считаю, себестоимость во всех городах Украины одинакова: что в Киеве, что во Львове, что в Ивано-Франковске. Разница заключается прежде всего в спросе,

– говорит Сергей.

То есть чем больше людей будут хотеть купить жилье в определенном городе, тем дороже там будут становиться квартиры. Именно поэтому во Львове цена выше, чем в Ивано-Франковске.

Кроме того, на рынок недвижимости влияют сейчас и геополитические новости. Поэтому топливо уже отреагировало. Не менее важным фактором является и активность городов, ведь люди переезжают туда, где есть прежде всего работа. Поэтому в долгосрочной перспективе спрос на жилье будет формироваться в первую очередь в крупных экономических центрах.

В каких областях самый дорогой и самый дешевый квадратный метр на первичном рынке?