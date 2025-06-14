5 городов, где вторичные квартиры в Украине стоят дороже всего: данные в июне

Стоимость вторичного жилья самая дорогая в Киеве, но от столицы почти "не отстают" и западные города. Они фактически и формируют этот рейтинг, что неудивительно, учитывая высокий спрос со стороны соискателей жилья.

Интересно, что первая тройка городов в сегменте однокомнатных квартир предлагает фактически одинаковые цены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, рассказывает 24 Канал.

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Топ-3 города с самой дорогой недвижимостью

В тройку входят Киев, Львов и Ужгород. Средняя стоимость однокомнатных квартир в Киеве составляет 65 тысяч долларов, двухкомнатных – 100 тысяч, а трехкомнатных – 150 тысяч долларов.

Во Львове цена за однокомнатную квартиру почти одинакова с Киевом – 64,9 тысяч долларов. Двухкомнатное жилье предлагают за 92,5 тысячи долларов, а трехкомнатное – 116 тысяч долларов.

В Киеве и Львове возводят новые жилые комплексы, частности в сегменте комфорт-класса с расширенной инфраструктурой. Девелоперы все чаще предлагают не просто жилье, а сформированную среду для жизни. К примеру, РИЕЛ, который в 2025 году начал продажи сразу в шести комплексах в двух городах.

Тройку замыкает Ужгород, где однокомнатное жилье тоже приобрести не дешево – в среднем 64,1 тысячи долларов. Двухкомнатная квартира обойдется примерно в 87,5 тысячи долларов, а трехкомнатная – 110 тысяч долларов.



Средняя стоимость однокомнатных квартир / Аналитика ЛУН

Как сложился рейтинг дальше

Он зависел от стоимости квартир с учетом количества комнат. В сегменте однокомнатного жилья на четвертом месте – Черновцы со средней стоимостью 52,9 тысячи долларов. Пятым в списке будет Ровно, потому что цена, согласно аналитике, составляет 50 тысяч долларов.



Цены на двухкомнатные квартиры / Аналитика ЛУН

В сегменте двухкомнатных квартир четвертую позицию занимают также Черновцы. Средняя стоимость – 71,5 тысячи долларов. А за ними идет Винница, где жилье стоит 69 тысяч долларов.

На четвертом месте среди трехкомнатных квартир снова расположилась недвижимость в Черновцах. Средняя стоимость – 92 тысячи долларов. А замыкает рейтинг Одесса с ценой в 83,2 тысячи долларов.