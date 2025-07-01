Спрос больше предложения: что происходит с рынком недвижимости в Одессе, Николаеве и Херсоне

Рынок недвижимости на Юге демонстрирует изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса. По наблюдениям аналитиков, количество предложений не закрывает потребности потенциальных покупателей и арендаторов.

Самые дорогие квартиры предлагают в Одессе, после которого идет Николаев, а уже тогда – Херсон. Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимости, пишет 24 Канал.

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Покупка квартиры в южных городах

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на рынке Одессы составляет 1,8 миллиона гривен. И это на 24% больше, чем в мае прошлого года. В Николаеве средняя цена – 788 тысяч гривен (+0,5% за год), а в Херсоне – 623 тысячи гривен (-5% за год).

Больше всего отзывов на объявления о продаже квартир зафиксировали в Одессе, а затем спрос вырос на 71%. В Николаеве тоже выросла заинтересованность покупателей – на 41%.

В то же время предложение на рынке в обоих городах уменьшилось: в Одессе – на 15%, а в Николаеве – на 29%.

Какие цены на рынке аренды

Снимать однокомнатную квартиру в месяц стоит:

в Одессе – 9,5 тысяч гривен (+27% за год);

гривен (+27% за год); в Николаеве – 6 тысяч гривен (+33% за год);

гривен (+33% за год); в Херсоне – 3,5 тысяч гривен (+17% за год).

Спрос на аренду вырос во всех городах: в Одессе – на 62%, в Николаеве – на 7% и в Херсоне – на 5%. Количество объявлений, как и на рынке покупки, преимущественно уменьшилось: в Одессе – на 45%, а в Херсоне – на 52%. Предложение увеличилось только в Николаеве – на 19%.

Итак, основная тенденция на Юге – рост спроса и поднятие цен, но уменьшение количества предложений.