Цены на ремонт в Украине взлетели: как топливо, доллар и дефицит мастеров влияет на его стоимость

Рост расходов на строительство и отделку постепенно меняет правила на рынке недвижимости. На формирование бюджета ремонта сегодня влияют сразу несколько факторов: от цен на топливо и логистику до валютных колебаний и дефицита рабочей силы.

В таких условиях даже базовые работы могут обойтись значительно дороже, чем ожидалось, а сроки их выполнения существенно затянуться.

Параллельно меняется и поведение покупателей: все чаще они выбирают квартиры с уже завершенным ремонтом и установленной мебелью, чтобы избежать сложного процесса организации работ и дополнительных расходов. Это формирует новый тренд на рынке, где готовность жилья к заселению становится весомым преимуществом.

24 Канал узнал, как рост цен на топливо и колебания курса доллара влияют на стоимость ремонта, насколько уже выросла стоимость работ мастеров и как подорожание ремонта меняет спрос.

Насколько подорожали ремонты в Украине?

Эксперт по рынку недвижимости Елена Гайдамаха для 24 Канала рассказала, что основной причиной подорожания стоимости ремонтов является то, что топливо на украинских АЗС существенно возросло в результате блокирования Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке.

Дело в том, что именно логистика забирает львиную часть стоимости строительных материалов на себя. Кроме того, по словам Елены, ремонтные бригады также сообщают о том, что будут поднимать цены на этом фоне.

В общем доля расходов на ремонт в общей стоимости квартиры играет существенную роль, ведь она может значительно влиять на конечную цену жилья.

Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Например, если рассматривать квартиру в новостройке без ремонта, то ее цена будет в среднем в диапазоне от 85 до 88 тысяч долларов за 50 квадратных метров. В то же время если сделать ремонт и приобрести всю необходимую мебель и технику, то цена возрастет до ориентировочно 140 тысяч долларов. То есть стоимость ремонта с мебелью и техникой начинается от 1 200 условных единиц за метр квадратный.

По статистике ЛУН, по состоянию на 7 апреля, медианные цены на первичке за метр квадратный в крупнейших городах Украины достигают:

Самая высокая цена во Львове – 1 410 долларов за метр квадратный,

Следующий в рейтинге цены – Киев со стоимостью 1 320 долларов за метр квадратный,

Третий в рейтинге – Ужгород (1 150 долларов за метр квадратный),

В Виннице цена несколько ниже – 1 100 долларов за метр квадратный,

Кроме того, не уступает стоимость и в Днепре, хоть считается прифронтовой областью – 1 090 долларов за метр квадратный.

Несмотря на это, эксперт добавляет, что подорожание пока произошло лишь на 10%. Но есть вероятность, что оно будет происходить в дальнейшем, хоть более-менее малыми шагами. Поэтому ремонты или будут делать с использованием более дешевых материалов, или же просто откладывать этот процесс на некоторое время.

Заметьте! Ключевым фактором дальнейшего подорожания ремонтов эксперт называет дефицит рабочей силы: сейчас в отрасли не хватает работников, поэтому ремонтные бригады, которые остались, пытаются удержать своих специалистов, что также влияет на рост стоимости услуг.

Что является основным драйвером подорожания ремонтов?

В то же время эксперт в сфере недвижимости Ирина Луханина в разговоре с 24 Каналом рассказала, что весной действительно произошло заметное подорожание ремонтов, и это хорошо чувствуется по запросам клиентов.

Ирина Луханина, риелтор, аналитик рынка Часть людей, которые купили квартиры зимой, отложили ремонты до более теплого сезона, весной этот отложенный спрос одновременно вышел на рынок. В результате бригады быстро загрузились, а цены начали расти.

Второй фактор, повлиявший на цену, – подорожание материалов. Ведь даже те позиции, которые не меняются резко, постепенно "подтягиваются" из-за логистики, курса и общего роста расходов.

Кроме того, Луханина также замечает, что один из самых ощутимых факторов сегодня дефицит рабочей силы.

Часть мастеров выехала за границу, часть работает на восстановительных объектах, и значительное количество специалистов сейчас мобилизовано. Фактически рынок потерял большой процент опытных ремонтников, которые ранее составляли основу бригад,

– говорит Ирина.

Поэтому сегодня достаточно распространена ситуация, когда люди готовы начинать ремонт, имеют бюджет, но не могут найти бригаду. Особенно сложно это ощущается в пригороде Киева.

По прогнозам Ирины Луханиной, после резкого весеннего скачка, рынок обычно стабилизируется, однако из-за дефицита мастеров и удорожания материалов можно ожидать еще плюс 12 – 18% до конца года. При этом цены могут расти волнами – периоды стабильности будут сменяться новыми повышениями.

Заметьте! Еще ранее экс-президент Ассоциации по недвижимости Украины Юрий Пита в комментарии УНИАН рассказал, что изменения курса и расходы на логистику отразились на конечной цене: с весны ремонтные работы с учетом материалов и прочего подорожали уже на 20 – 30%.

Почему топливо, курс и мебель формируют цену?

Как говорит Ирина Луханина, подорожание топлива влияет не только на выезды мастеров и доставку материалов, но и на саму себестоимость строительных материалов. А зато изменения курса доллара напрямую влияют на стоимость импортных позиций.

Многие качественные материалы поставляются из-за рубежа, и их цена зависит от логистики, транспортировки и валютных колебаний. Поэтому в случае подорожания топлива и колебаний курса растет не только стоимость работ, но и стоимость материалов,

– объясняет эксперт по недвижимости.

Поэтому для типичной квартиры площадью 40 – 60 квадратных метров это может добавить примерно 23 – 35 тысяч гривен в общий бюджет ремонта, а при использовании качественных импортных материалов эта сумма может быть еще больше.

В то же время стоит учитывать, что квартиры с ремонтом сегодня чаще всего продаются или полностью меблированными, или как минимум со встроенной кухней и техникой. Именно на этом этапе также возникает дополнительный фактор влияния на сроки и бюджет.

Даже когда сам ремонт уже завершен, владельцы вынуждены ждать 3 – 5 месяцев на изготовление и установку мебели. Это увеличивает общий период подготовки квартиры к продаже и также влияет на конечную стоимость, поскольку производители мебели работают в условиях высокого спроса,

– добавляет Луханина.

В итоге покупатели все чаще обращают внимание именно на квартиры с уже завершенным ремонтом и установленной мебелью. Даже если такие объекты немного дороже, они позволяют избежать сложного процесса поиска бригады, ожидания изготовления мебели, непредсказуемого бюджета и затянутых сроков работ.

Может ли цена в ближайшее время упасть?

По словам Гайдамахи, в случае снижения цен на квартиры наличие ремонта фактически теряет решающее значение. Факторами, определяющими такое снижение, будет война, экономический кризис, обесценивание доллара и т.д., объясняет Елена Гайдмаха.

Поэтому если ситуация с топливом даже стабилизируется, то это не означает автоматическое удешевление цен. Дело в том, что подорожание электроэнергии в стране может влиять на это,

– прогнозирует Гайдамаха.

В частности стоит учесть, что на вторичном рынке цены растут сейчас постепенно, а на первичном, даже при относительно слабом спросе, они продолжают повышаться. Причем эта тенденция сформировалась еще до подорожания топлива.

Сколько в целом надо отдать за ремонт в Украине?

За последний год существенно изменилась и средняя стоимость ремонта за квадратный метр. Если раньше часто ориентировались на 5 – 7 тысяч гривен за метр, то сегодня такие бюджеты фактически исчезли, говорит Ирина Луханина. И реалистичные ориентиры без мебели и техники сейчас выглядят примерно так:

Базовый ремонт: от 9 – 14 тысяч гривен за метр квадратный,

от 9 – 14 тысяч гривен за метр квадратный, Средний уровень: 15 – 19 тысяч гривен за метр квадратный,

15 – 19 тысяч гривен за метр квадратный, Качественный ремонт: от 22 – 30 тысяч гривен за метр квадратный и выше.

Особенно это ощутимо в новостройках без отделки, где ремонт фактически делается с нуля. Там добавляются полная разводка электрики, сантехники, выравнивание поверхностей, черновые работы.

В результате реальный бюджет ремонта в новостройке сегодня часто стартует от 16 – 22 тысяч гривен за метр квадратный даже без дорогих дизайнерских решений. Если квартира готовится под продажу или под качественную аренду, то минимальный рабочий диапазон обычно составляет около 22 – 26 тысяч гривен за метр квадратный, но фактическая стоимость в большинстве случаев получается выше,

– подсчитала Луханина.

Кроме того, дефицит рабочей силы напрямую влияет и на конечную стоимость ремонта, потому что растет не только цена работ, но и затянутые сроки.

Впрочем, дорогой ремонт не всегда пропорционально увеличивает стоимость квартиры. Обычно рынок компенсирует примерно 50 – 70% вложенных в ремонт средств. Несмотря на это, квартира с готовым ремонтом продается значительно быстрее и с меньшим торгом, поэтому для многих владельцев это все равно оправданная инвестиция.