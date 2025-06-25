От центра до спальных районов: сколько стоит жилье в Варшаве

Столица Польши традиционно является самым дорогим городом для покупки недвижимости. По состоянию на июнь, рынок покупки 1-комнатной квартиры в городе стабильно демонстрирует рост.

Самыми дорогими локациями для покупки жилья в Варшаве являются центральные и престижные районы города, а окраины относят к более доступной недвижимости, передает 24 Канал со ссылкой на профильный портал OtoDom.

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Сколько стоит однокомнатная квартира в Варшаве

Согласно данным портала, средняя цена 1-комнатной квартиры в июне составляет 689 тысяч злотых. По среднему банковскому курсу, по состоянию на 25 июня, это 7,5 миллиона гривен.

То есть средняя стоимость за квадратный метр в такой квартире составит 18,4 тысячи злотых (чуть больше, чем 201 тысяча гривен).

Какие цены по разным районам Варшавы:

Центр города (центр) – самый дорогой район в Варшаве, где цена 1-комнатной квартиры в среднем 830 тысяч злотых, а цена за квадрат 22,9 тысячи злотых.

– самый дорогой район в Варшаве, где цена 1-комнатной квартиры в среднем 830 тысяч злотых, а цена за квадрат 22,9 тысячи злотых. Мокотув – модный жилой район с развитой инфраструктурой, где за "однушку" надо отдать 770 тысяч злотых, или 21 тысячу злотых за квадратный метр.

– модный жилой район с развитой инфраструктурой, где за "однушку" надо отдать 770 тысяч злотых, или 21 тысячу злотых за квадратный метр. Вилянув – также современный жилой район, где средняя цена за квартиру достигает 740 тысяч злотых, а квадрат обойдется в 20,5 тысячи злотых.

– также современный жилой район, где средняя цена за квартиру достигает 740 тысяч злотых, а квадрат обойдется в 20,5 тысячи злотых. Охота – удобный район Варшавы с ценой за 1-комнатную квартиру в 700 тысяч злотых. То есть стоимость квадратного метра ориентировочно 19,4 тысячи злотых.

– удобный район Варшавы с ценой за 1-комнатную квартиру в 700 тысяч злотых. То есть стоимость квадратного метра ориентировочно 19,4 тысячи злотых. Прага-Полудне – один из самых динамичных районов на правом берегу Вислы. Здесь средняя цена достигает 660 тысяч злотых со стоимостью за квадратный метр в 17,8 тысячи злотых.

– один из самых динамичных районов на правом берегу Вислы. Здесь средняя цена достигает 660 тысяч злотых со стоимостью за квадратный метр в 17,8 тысячи злотых. Урсус – доступный район с хорошим транспортным сообщением, где средняя стоимость квартиры – 580 тысяч злотых, а квадрат – 15,5 тысячи злотых.

– доступный район с хорошим транспортным сообщением, где средняя стоимость квартиры – 580 тысяч злотых, а квадрат – 15,5 тысячи злотых. Бялоленка – спальный район Варшавы. Здесь однокомнатные квартиры продаются в среднем за 540 тысяч злотых, при стоимости квадратного метра около 14,8 тысячи злотых.

– спальный район Варшавы. Здесь однокомнатные квартиры продаются в среднем за 540 тысяч злотых, при стоимости квадратного метра около 14,8 тысячи злотых. Вавер – район с преимущественно малоэтажной застройкой и один из самых дешевых по цене, ведь стоимость квартиры здесь составляет примерно 520 тысяч злотых, а квадратный метр – 13,8 тысячи злотых.

Как изменились цены на квартиры в столице Польши

Цены на 1-комнатные квартиры в Варшаве за последние полгода выросли на 7,5%, то есть примерно на 45 тысяч – 50 тысяч злотых в среднем.

Интересно! К причинам такого роста вошли как устойчивые спрос из-за того, что Варшава остается экономическим и деловым центром, так и из-за ограниченного количества новых объектов.

В то же время на вторичном рынке рост цен на недвижимость является более выраженным из-за большего предложения и конкуренции.