Найдорожчими локаціями для купівлі житла у Варшаві є центральні та престижні райони міста, а околиці зараховують до більш доступної нерухомості, передає 24 Канал з посиланням на профільний портал OtoDom.

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Скільки коштує однокімнатна квартира у Варшаві

Відповідно до даних порталу, середня ціна 1-кімнатної квартири у червні становить 689 тисяч злотих. За середнім банківським курсом, станом на 25 червня, це 7,5 мільйона гривень.

Тобто середня вартість за квадратний метр у такій квартирі становитиме 18,4 тисячі злотих (трішки більше, аніж 201 тисяча гривень).

Які ціни по різних районах Варшави:

Середмістя (центр) – найдорожчий район у Варшаві, де ціна 1-кімнатної квартири в середньому 830 тисяч злотих, а ціна за квадрат 22,9 тисячі злотих.

– найдорожчий район у Варшаві, де ціна 1-кімнатної квартири в середньому 830 тисяч злотих, а ціна за квадрат 22,9 тисячі злотих. Мокотув – модний житловий район з розвиненою інфраструктурою, де за "однушку" треба віддати 770 тисяч злотих, або 21 тисячу злотих за квадратний метр.

– модний житловий район з розвиненою інфраструктурою, де за "однушку" треба віддати 770 тисяч злотих, або 21 тисячу злотих за квадратний метр. Вілянув – також сучасний житловий район, де середня ціна за квартиру сягає 740 тисяч злотих, а квадрат обійдеться в 20,5 тисячі злотих.

– також сучасний житловий район, де середня ціна за квартиру сягає 740 тисяч злотих, а квадрат обійдеться в 20,5 тисячі злотих. Охота – зручний район Варшави з ціною за 1-кімнатну квартиру в 700 тисяч злотих. Тобто вартість квадратного метра орієнтовно 19,4 тисячі злотих.

– зручний район Варшави з ціною за 1-кімнатну квартиру в 700 тисяч злотих. Тобто вартість квадратного метра орієнтовно 19,4 тисячі злотих. Прага-Полуднє – один з найбільш динамічних районів на правому березі Вісли. Тут середня ціна сягає 660 тисяч злотих з вартістю за квадратний метр у 17,8 тисячі злотих.

– один з найбільш динамічних районів на правому березі Вісли. Тут середня ціна сягає 660 тисяч злотих з вартістю за квадратний метр у 17,8 тисячі злотих. Урсус – доступний район з хорошим транспортним сполученням, де середня вартість квартири – 580 тисяч злотих, а квадрат – 15,5 тисячі злотих.

– доступний район з хорошим транспортним сполученням, де середня вартість квартири – 580 тисяч злотих, а квадрат – 15,5 тисячі злотих. Бялоленка – спальний район Варшави. Тут однокімнатні квартири продаються в середньому за 540 тисяч злотих, при вартості квадратного метра близько 14,8 тисячі злотих.

– спальний район Варшави. Тут однокімнатні квартири продаються в середньому за 540 тисяч злотих, при вартості квадратного метра близько 14,8 тисячі злотих. Вавер – район із переважно малоповерховою забудовою й один із найдешевших по ціні, адже вартість квартири тут становить приблизно 520 тисяч злотих, а квадратний метр – 13,8 тисячі злотих.

Як змінилися ціни на квартири у столиці Польщі

Ціни на 1-кімнатні квартири у Варшаві за останні пів року зросли на 7,5%, тобто приблизно на 45 тисяч – 50 тисяч злотих в середньому.

Цікаво! До причин такого росту увійшли як стійки попит через те, що Варшава залишається економічним та діловим центром, так і через обмежену кількість нових об'єктів.

Водночас на вторинному ринку зростання цін на нерухомість є більш вираженим через більшу пропозицію та конкуренцію.