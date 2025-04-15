Киев аж на четвертой позиции: где в Украине самая дорогая аренда квартир
- Аренда жилья в Украине с начала 2025 года выросла, частности в Закарпатской и Львовской областях.
- Самая дешевая аренда квартир в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.
С начала 2025 года аренда жилья в Украине подорожала. Самыми дорогими регионами остаются Закарпатье и Львовщина.
Об изменении цен на аренду жилья в Украине за последний месяц свидетельствуют новые данные Государственной службы статистики, информирует 24 Канал.
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Как изменилась стоимость аренды
В среднем аренда однокомнатной квартиры в Украине в марте 2025 года составляла 7 413 гривен в месяц. С начала года цены выросли на 2,7%.
В каких регионах аренда самая дорогая
- По информации статистического ведомства, лидирует по стоимости аренды Закарпатская область. Снимать жилье там стоит 11 769 гривен в месяц.
- На втором месте – Львовская область. Здесь цена на аренду жилья выросла на 2,9% – до 10 749 гривен.
- На третьей позиции Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% – до 10 263 гривен.
- В Киеве цены на аренду также пошли вверх. Там зафиксировали рост на 1,5% – до 9 777 гривен. Столица занимает четвертую позицию.
Стоимость аренды однокомнатной квартиры в областях Украины / Данные Госстата
Где арендовать квартиру дешевле всего
Самые низкие цены на аренду квартир в таких областях:
- Херсонская – 3 118 гривен в месяц;
- Запорожская – 3 623 гривны;
- Николаевская – 3 908 гривен.
В целом стоимость аренды жилья относительно высокая в западных и некоторых центральных регионах. Зато ощутимо ниже в населенных пунктах, которые приближены к зонам боевых действий.
Заметим, что в Украине можно арендовать жилье и по значительно более дешевым от средних ценам. Однако в основном оно будет с определенными ограничениями, например, отсутствием ремонта, неудобным расположением.