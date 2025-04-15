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Недвижимость Аналитика рынка Киев аж на четвертой позиции: где в Украине самая дорогая аренда квартир
15 апреля, 16:24
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Киев аж на четвертой позиции: где в Украине самая дорогая аренда квартир

Наталия Пристанская
Основні тези
  • Аренда жилья в Украине с начала 2025 года выросла, частности в Закарпатской и Львовской областях.
  • Самая дешевая аренда квартир в Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

С начала 2025 года аренда жилья в Украине подорожала. Самыми дорогими регионами остаются Закарпатье и Львовщина.

Об изменении цен на аренду жилья в Украине за последний месяц свидетельствуют новые данные Государственной службы статистики, информирует 24 Канал.

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Как изменилась стоимость аренды

В среднем аренда однокомнатной квартиры в Украине в марте 2025 года составляла 7 413 гривен в месяц. С начала года цены выросли на 2,7%.

В каких регионах аренда самая дорогая

  • По информации статистического ведомства, лидирует по стоимости аренды Закарпатская область. Снимать жилье там стоит 11 769 гривен в месяц.
  • На втором месте – Львовская область. Здесь цена на аренду жилья выросла на 2,9% – до 10 749 гривен.
  • На третьей позиции Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% – до 10 263 гривен.
  • В Киеве цены на аренду также пошли вверх. Там зафиксировали рост на 1,5% – до 9 777 гривен. Столица занимает четвертую позицию.


Стоимость аренды однокомнатной квартиры в областях Украины / Данные Госстата

Где арендовать квартиру дешевле всего

Самые низкие цены на аренду квартир в таких областях:

  • Херсонская – 3 118 гривен в месяц;
  • Запорожская – 3 623 гривны;
  • Николаевская – 3 908 гривен.

В целом стоимость аренды жилья относительно высокая в западных и некоторых центральных регионах. Зато ощутимо ниже в населенных пунктах, которые приближены к зонам боевых действий.

Заметим, что в Украине можно арендовать жилье и по значительно более дешевым от средних ценам. Однако в основном оно будет с определенными ограничениями, например, отсутствием ремонта, неудобным расположением.