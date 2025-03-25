Как за три года изменились цены на квартиры в Ивано-Франковске: какое жилье подорожало больше всего

За годы полномасштабной войны средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ивано-Франковска выросла почти в 2,5 раза. Ощутимо подорожало жилье премиум-сегмента.

О том, на сколько выросли цены на недвижимость на Прикарпатье за последние 3 года и каковы они в марте 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

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Как изменились цены на жилье за последние 3 года

В феврале 2022 года квадратный метр в новостройках Ивано-Франковска стоил 14,7 тысячи гривен. По состоянию на конец марта цена за квадрат достигает 35,6 тысячи гривен. За эти годы квартиры первички подорожали на 242%.

Ощутимо выросло в цене жилье в сегменте "премиум". Стоимость квадрата подорожала с 20 тысяч гривен до 50,4 тысячи. Если анализировать в процентах, цены повысили на 252%.

Квартиры в других сегментах также не отстают. Например, "эконом" и "комфорт" классы – там за три года зафиксировали рост цен на 245% и 235% соответственно. Квадрат экономквартиры в 2022 году продавали за 11,4 тысячи гривен, а теперь за 28,4 тысячи, цены "комфорта" повысились с 14,3 тысячи до 33,6 тысячи за квадрат.

Бизнес-недвижимость выросла в цене меньше всего – на 190%, с 19,8 тысячи гривен до 37,6 тысячи.



Жилье в Ивано-Франковске за годы большой войны выросло в цене в 2,5 раза / Инфографика ЛУН

Заметим, что есть области, где ситуация стоимостью квартир противоположная Прикарпатью. С начала полномасштабной войны цены на жилье там пошли на спад. Речь идет о регионах, приближенных к фронту.

Изменения в предложении жилья

Если по итогам 2020 и 2021 годов в Ивано-Франковской области за год сдали в эксплуатацию по 0,51 миллиона квадратных метров жилья, то за 2024 год – 0,65 миллиона квадратов. Регион – в лидерах по Украине по этому показателю по итогам прошлого года. Впереди только Киев и область и Львовщина.