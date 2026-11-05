Ужгород обогнал Киев по ценам на однокомнатные квартиры: сколько стоит жилье

Ужгород обогнал Киев по стоимости однокомнатных квартир на вторичном рынке. При этом в городе стремительно растет стоимость аренды жилья, а цены на новостройки также остаются высокими.

Каковы цены на вторичном рынке жилья в Ужгороде

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ужгорода составляет 68 400 долларов. За год такое жилье подорожало на 10%.

Для сравнения: в Киеве однокомнатные квартиры стоят 66 700 долларов, а во Львове – 75 000 долларов. За год в Киеве цены остались неизменными, а во Львове выросли на 9%.

Более просторные квартиры в Ужгороде стоят значительно дороже. Медианная стоимость двухкомнатной квартиры составляет 107 000 долларов, трехкомнатной – 125 000 долларов, а жилья с четырьмя и более комнатами – 140 000 долларов.

Сколько стоят квартиры в новостройках Ужгорода

На первичном рынке Ужгорода медианная стартовая стоимость квадратного метра составляет 55 700 гривен. Однако цены существенно различаются в зависимости от класса жилого комплекса.

В ноябре 2026 года застройщики предлагают жилье по таким ценам:

Премиум-класс – 73 400 гривен за квадратный метр.

Бизнес-класс – 59 600 гривен за квадратный метр.

Комфорт-класс – 50 200 гривен за квадратный метр.

Эконом-класс – 36 600 гривен за квадратный метр.

Сколько стоит аренда квартир в Ужгороде

В ноябре 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет 36 800 гривен в месяц, что на 73% больше, чем в прошлом году. За двухкомнатную квартиру арендаторам приходится платить в среднем 48 400 гривен в месяц, а за год цены выросли на 63%.

На такое подорожание в значительной степени повлияла ситуация с безопасностью в Украине и внутренняя миграция населения. Из-за войны жители других регионов переезжают в относительно безопасный Ужгород. Это усиливает спрос на арендуемое жилье, а ограниченное количество доступных квартир создает дополнительное давление на цены.

Напомним, в Киеве квартиры в новостройках продолжают дорожать, тогда как на вторичном рынке цены снижаются. В октябре 2026 года медианная стоимость квадратного метра в новостройках столицы составляла 65 тысяч гривен.