Аренда квартир в западных городах: сколько стоит жилье и как изменились цены за полгода

За первое полугодие долгосрочная аренда однокомнатных квартир подорожала почти во всех крупных городах. На Западе, в частности, есть только 2 –3 областных центра, где средняя стоимость не изменилась.

По данным OLX Недвижимость, арендовать однокомнатную квартиру стало дороже на 500 – 1800 гривен. Интересно, что на Западе наибольший скачок наблюдается в городах, которые ранее держались в среднем ценовом сегменте, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Киевщина и западные области уже не в лидерах: где активнее всего дорожает аренда квартир

Сколько стоит аренда жилья на Западе

Больше всего квартиры подорожали в Черновцах, Тернополе и Ужгороде. В Черновцах цена за аренду выросла с 10 571 до 12 385 гривен, а это +17%.

В Тернополе однокомнатные квартиры еще полгода назад стоили около 9 572 гривен в месяц, а теперь цена выросла до 11 тысяч гривен (+ 15%).

Далее в рейтинге по подорожанию жилья идет Ужгород. Там цены были в начале года высокими, а теперь выросли еще больше. Средняя стоимость с 16 862 выросла до 18 592 гривен (+ 10%).

В Хмельницком аренда почти не подорожала – средняя стоимость с 9 500 выросла до 10 тысяч гривен, то есть на 5%.



Новостройка в Хмельницком / Фото DIM.RIA

Несмотря на то, что Львов остается самым дорогим городом западного региона, средняя стоимость там, можно считать, что не изменилась, потому что это лишь +1%. Однокомнатные квартиры стоят ориентировочно 16 тысяч гривен в месяц.

Неизменными цены остались в Луцке и Ровно – 13 и 11 тысяч гривен соответственно. Рынок Ивано-Франковска демонстрирует даже легкое удешевление: с 12 607 до 12 500 гривен.