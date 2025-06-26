В основном падение цен произошло в городах со сложной ситуацией с безопасностью. Это те, что приближены к фронту, и те, что страдают от частых обстрелов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные OLX.

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Города, где цены почти не изменились, или снизились

Незначительно подорожали квартиры в Сумах на 5%. Четыре года назад однокомнатное жилье стоило 689 тысяч гривен, а сейчас средняя стоимость составляет 725 тысяч гривен.

В Полтаве показатель также небольшой и составляет +7%. Если в 2021 году однокомнатные квартиры стоили 1,19 миллиона гривен, то в 2025-м – 1,2 миллиона гривен.

Что касается падения цен, то отрицательный показатель наблюдается в таких городах:

Херсон – с 716 до 608 тысяч гривен (-16%);

Запорожье – с 777 до 671 тысячи гривен (-13%);

Николаев – с 797 до 748 тысяч гривен (-6%);

Днепр – с 1,1 до 1,07 миллиона гривен (-5%).

В каких городах квартиры существенно подорожали

Наибольшие темпы роста зафиксированы преимущественно в тех городах, которые украинцы выбирали как альтернативу Киеву и восточным регионам после начала полномасштабного вторжения. А это западные и центральные области.

Например, в Тернополе однокомнатные квартиры подорожали аж на 82%: с 907 тысяч до 1,65 миллиона гривен. Стоимость жилья в Виннице выросла на 73%: с 1,2 до 1,9 миллиона гривен. В Ивано-Франковске квартиры подорожали на 56%: с 1,1 до 1,9 миллиона гривен.