Цены растут на запад: в каком городе новостройки дороже, чем в Киеве
- Во Львове средняя цена за квадратный метр новостройки составляет 58,4 тысячи гривен, что выше, чем в Киеве с 54 тысячами гривен.
- Самые дешевые цены на первичном рынке зафиксированы в Запорожье, Сумах, и Харькове.
Некоторые показатели средней цены за метр квадратный новостройки в областных центрах Украины уже превышают столичную цену на квартиру. Следовательно, есть города, где купить квартиру выгоднее, а есть такие, где цены уже не по карману.
По статистике ЛУН, передает 24 Канал, самая дорогая цена за метр квадратный на первичном рынке, то есть рынке новостроек, есть средняя цена в 58,4 тысячи гривен.
Читайте также Какой город стал наименее доступным в Европе из-за неподъемных цен на жилье
В каком городе Украины дороже всего купить квартиру в новостройке
Таким образом, во Львове средняя цена на метр квадратный является самой дорогой среди других городов. Что более, эта цена выше столичной, которая составляет почти 54 тысячи за метр квадратный.
- Третьим городом в списке самых дорогих цен за метр квадратный в новостройке является Одесса, где нужно отдать 46 тысяч гривен.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- А после Одессы в рейтинге идет Ужгород с 45,4 тысячами гривен за метр квадратный.
- Замыкает пятерку самых дорогих цен Днепр, где метр квадратный обойдется в 45 тысяч гривен.
Разрез цен по городам на квартиры на первичке / Статистика ЛУН
Обратите внимание! Средняя цена самой дешевой 1-комнатная квартира на первичном рынке во Львове обойдется в среднем 2,5 миллиона гривен, зато в Киеве это будет на уровне 2,4 миллиона гривен. А вот в Днепре – 1,9 миллиона гривен, что дороже чем в Ужгороде и Одессе.
Где дешевле всего можно купить новую квартиру
По состоянию на 7 июля, самый дешевый метр квадратный на первичном рынке фиксируется в Запорожье. Не далеко от него в списке Сумы со стоимостью в 26 тысяч за метр квадратный. Зато в Харькове средняя цена составит 27,9 тысяч гривен.
- Если же анализировать цена в западной части Украины, то самым дешевым городом со средней ценой на первичке будет Хмельницкий, ведь там стоимость на уровне 29,4 тысячи гривен.
- Например, Тернополь с ценой в 31,5 тысячи гривен, а Ивано-Франковск – в 35,7 тысячи гривен.
Обратите внимание! Не учтены данные из-за ведения боевых действий из таких областных центров, как Херсон, Донецк и Луганских, а также из Автономной республики Крым.