Цены растут на запад: в каком городе новостройки дороже, чем в Киеве

Некоторые показатели средней цены за метр квадратный новостройки в областных центрах Украины уже превышают столичную цену на квартиру. Следовательно, есть города, где купить квартиру выгоднее, а есть такие, где цены уже не по карману.

По статистике ЛУН, передает 24 Канал, самая дорогая цена за метр квадратный на первичном рынке, то есть рынке новостроек, есть средняя цена в 58,4 тысячи гривен.

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В каком городе Украины дороже всего купить квартиру в новостройке

Таким образом, во Львове средняя цена на метр квадратный является самой дорогой среди других городов. Что более, эта цена выше столичной, которая составляет почти 54 тысячи за метр квадратный.

Третьим городом в списке самых дорогих цен за метр квадратный в новостройке является Одесса, где нужно отдать 46 тысяч гривен.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

А после Одессы в рейтинге идет Ужгород с 45,4 тысячами гривен за метр квадратный.

Замыкает пятерку самых дорогих цен Днепр, где метр квадратный обойдется в 45 тысяч гривен.



Разрез цен по городам на квартиры на первичке / Статистика ЛУН

Обратите внимание! Средняя цена самой дешевой 1-комнатная квартира на первичном рынке во Львове обойдется в среднем 2,5 миллиона гривен, зато в Киеве это будет на уровне 2,4 миллиона гривен. А вот в Днепре – 1,9 миллиона гривен, что дороже чем в Ужгороде и Одессе.

Где дешевле всего можно купить новую квартиру

По состоянию на 7 июля, самый дешевый метр квадратный на первичном рынке фиксируется в Запорожье. Не далеко от него в списке Сумы со стоимостью в 26 тысяч за метр квадратный. Зато в Харькове средняя цена составит 27,9 тысяч гривен.

Если же анализировать цена в западной части Украины, то самым дешевым городом со средней ценой на первичке будет Хмельницкий, ведь там стоимость на уровне 29,4 тысячи гривен.

Например, Тернополь с ценой в 31,5 тысячи гривен, а Ивано-Франковск – в 35,7 тысячи гривен.

Обратите внимание! Не учтены данные из-за ведения боевых действий из таких областных центров, как Херсон, Донецк и Луганских, а также из Автономной республики Крым.