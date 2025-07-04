В некоторых странах цены выросли в 3 раза: как изменилась стоимость жилья в Европе

Цены на жилье в странах Европейского Союза растут. Речь идет как о стоимости покупки жилья, так и о его аренде.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Евростата, которые приводит 24 Канал.

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Изменение цен на жилье в Европе

В первом квартале 2025 года стоимость жилья в Европе выросла на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Аренда жилья также подорожала – на 3,2%. По сравнению с последним кварталом предыдущего года цены на покупку жилья повысились на 1,4%, а арендные ставки – на 0,9%.

Если же анализировать более длинный период, то с 2010 года и до начала 2025-го цены на жилье в ЕС выросли на 57,9%, тогда как аренда подорожала на 27,8%.

Покупка недвижимости

В 21 из 26 стран Евросоюза, по которым есть статистические данные, цены на жилье в первом квартале росли быстрее, чем аренда. Наибольшее подорожание зафиксировано в таких странах:

Венгрия – на 260%;

Эстония – на 238%;

Литве – на 194%.



Как в Европе менялись цены в период с 2010 по 2025 годы / Данные Евростата

В еще девяти странах цены удвоились или выросли более чем вдвое: Латвия – на 154%, Чехия – на 147%, Португалия – на 130%, Болгария – на 125%, Австрия – на 113%, Люксембург и Польша – на 102%, Словакия – 100%.

Единственной страной, где стоимость жилья снизилась, стала Италия – на 4%.

Аренда квартир

Аренда жилья выросла во всех странах ЕС, кроме одной. Самые высокие темпы роста зафиксированы в:

Эстонии – на 220%;

Литве – на 184%;

Венгрии – на 124%;

Ирландии – на 115%.



Изменения стоимости жилья и его аренды в конкретных странах /Данные Евростата

Единственной страной, где аренда подешевела, является Греция. цены упали на 11%.