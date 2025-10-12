В двух городах цены подпрыгнули на 10%: где в Украине самые дорогие квартиры в новостройках
- В Кропивницком и Запорожье цены на новостройки снизились, тогда как в Тернополе и Хмельницком они выросли.
- Самые дорогие новостройки в некоторых городах на Западе и в столице.
За последние полгода в большинстве регионов Украины фиксируют стабильные цены на рынке новостроек. Средняя стоимость квадратного метра почти не менялась. Однако есть и исключения.
О ценах на жилье в новостройках 24 Канал рассказывает со ссылкой на отчет ЛУН о рынке недвижимости в 3 квартале 2025 года.
Как изменились за полгода цены на квартиры в новостройках?
По данным аналитиков, за последние 6 месяцев в большинстве регионов цены за квадратный метр в новостройках почти не изменились.
Незначительные колебания в пределах плюс-минус 1% зафиксированы в таких городах, как Киев, Чернигов, Харьков, Ужгород, Черновцы и Одесса. В Сумах, Виннице и Полтаве стоимость одного квадратного метра осталась на уровне полугодовой давности. Зато в Кропивницком и Запорожье цены заметно снизились – на 6% и 5% соответственно.
Противоположную динамику продемонстрировали Луцк и Ровно, где цены выросли на 7%, а также Житомир – на 8%, Тернополь и Хмельницкий – на 10%.
Цены за квадратный метр жилья в новостройках по городам / Инфографика ЛУН
В каких городах самое дорогое жилье в новостройках?
Небольшие колебания стоимости не повлияли на рейтинг городов с самыми дорогими новостройками – лидеры остались неизменными.
Города с самыми высокими ценами за квадрат на первичке:
- Львов – средняя цена квадратного метра составляет 57,9 тысячи гривен;
- Киев – 54,2 тысячи гривен за квадрат;
- Ужгород – 47,7 тысячи гривен.
Самые низкие цены на первичную недвижимость традиционно зафиксированы в прифронтовых городах:
- Запорожье – 24,1 тысячи гривен;
- Сумы – 26 тысяч гривен;
- Харьков – 28,2 тысячи гривен;
- Николаев – 29,1 тысячи гривен.
Каковы минимальные цены однокомнатных квартир в городах?
Если говорить о минимальной стоимости однокомнатных квартир на первичном рынке, то самые дорогие варианты предлагают в городах:
- Львов – 2,5 миллиона гривен;
- Киев – 2,4 миллиона гривен;
- Черновцы – 2 миллиона гривен.
К слову, согласно объявлениям на портале OLX Недвижимость самая дорогая по состоянию на 12 октября квартира в новостройке Украины стоит 4,24 миллиона долларов. Это двухкомнатное жилье в Киеве. Его площадь – чуть больше чем 77 квадратных метров.
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичном рынке / Инфографика ЛУН
Зато самое доступное жилье в Сумах, Николаеве и Запорожье, где такие квартиры стоят примерно 1 миллион гривен.
Интересно, что Харьков на Востоке страны, а также Тернополь и Хмельницкий на Западе имеют одинаковую среднюю стоимость самой дешевой однокомнатной квартиры – примерно 1,3 миллиона гривен.
Что еще показало исследование рынка недвижимости?
Осенью 2025 года вторичный рынок жилья в Украине продемонстрировал неожиданные изменения, что частично противоречили традиционным региональным тенденциям. Во Львове и Ужгороде зафиксировали снижение цен на однокомнатные квартиры, зато в Тернополе и Черновцах стоимость стремительно выросла – на 13% и 8% соответственно. Такие изменения могут свидетельствовать о росте интереса к менее раскрученным, но относительно безопасных областных центров, которые становятся альтернативой для покупателей и инвесторов.
За последние полгода аренда квартир в большинстве регионов Украины заметно выросла. Исключение составляют лишь Киев и отдельные прифронтовые города, где цены остались стабильными. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры больше всего подорожали в Одессе, трехкомнатные – во Львове.