Не Закарпатье и не Львовщина: где больше всего подорожали вторичные квартиры на Западе

Готовые квартиры на вторичке пользуются большим спросом, ведь сейчас покупатели в основном ищут жилье, в которое можно сразу заселиться. Аналитические данные за май свидетельствуют о том, что заинтересованность покупателей самая высокая на Западе.

Поскольку спрос растет, цены также не стоят на месте. Примером такого плюсового соотношения является Волынская область, где выросла и заинтересованность соискателей жилья, и цены, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные DIM.RIA.

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Волынь – лидер по росту цен на Западе

По данным аналитиков, активнее всего пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Спрос конкретно на Волыни вырос аж на 21%.



Как изменился спрос за май / Аналитика DIM.RIA

Одно- и двухкомнатные квартиры там подорожали на 4% – до 54,9 тысячи и 66,2 тысячи долларов. Трехкомнатные квартиры выросли в цене еще больше – на 7%.

Это самый большой показатель в этом сегменте жилья по Украине. Теперь трехкомнатные квартиры стоят в среднем 76,6 тысячи долларов. Однако это не повлияло на общую картину стоимости жилья. Во Львовской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях цены на трехкомнатное жилье одинаково выше.



Цены на трехкомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA

Стоит отметить, что Волынь относится к четырем областям с наибольшим отрывом спроса от предложения. Заинтересованность покупателей в 11 раз больше за количество вариантов жилья на рынке. Интересно, что на первом месте в этом рейтинге – Винницкая область, где спрос превышает предложение в 18 раз.