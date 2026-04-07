От 15 до 180 тысяч долларов за однушку: сколько стоит жилье в Украине
- В Киеве цена однокомнатной квартиры в Печерском районе составляет 180 тысяч долларов, а в Деснянском – 48 тысяч долларов.
- Самое дешевое жилье в Запорожской области стоит 15,5 тысяч долларов, тогда как в западных регионах цены достигают до 75 тысяч долларов.
Цены на вторичное жилье в Украине растут, и разница в стоимости квартир между регионами остается существенной. В Киеве разрыв между самым дорогим и самым дешевым жильем уже превышает 100 тысяч долларов.
Сколько стоит жилье в Киеве?
В столице цены на вторичном рынке существенно различаются в зависимости от района, сообщает Dim.ria.
Самые дорогие квартиры продают в Печерском районе, где однокомнатное жилье стоит 180 тысяч долларов. В то же время в Деснянском районе аналогичную квартиру можно купить за 48 тысяч долларов.
По данным ЛУН, разница в стоимости двухкомнатных квартир в Киеве также остается значительной. В Печерском районе такое жилье стоит в среднем 207 тысяч долларов, а в деснянском – 62 тысячи долларов. При этом средняя скорость продажи квартиры – 43 дня.
Как изменились цены на вторичном рынке в Украине?
Цены на вторичном рынке растут в большинстве регионов, однако разница между областями остается ощутимой. Самые дорогие предложения, кроме Киева, сосредоточены в западной части страны.
Самые высокие цены сейчас в:
- Закарпатской области – 75,8 тысяч долларов;
- Львовской области – 75 тысяч долларов;
- Ивано-Франковской области – 68 тысяч долларов;
- Ровенской области – 62 тысячи долларов;
- Тернопольской области – 53 тысячи долларов.
В то же время самое дешевое жилье предлагают в прифронтовых регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области – 15,5 тысяч долларов.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Украине / Инфографика Dim.ria
Области с самыми низкими ценами на жилье это::
- Херсонская – 18 тысяч долларов;
- Николаевская – 19,3 тысячи долларов;
- Кировоградская – 22,9 тысячи долларов;
- Сумская область – 23 тысячи долларов.
Как изменился спрос на аренду жилья?
Спрос на аренду жилья в Украине сместился в центральные и прифронтовые регионы, с наибольшим ростом в Сумской, Черкасской, Черниговской, Херсонской и Полтавской областях.
В прифронтовых городах, таких как Харьков и Днепр, цены на аренду выросли, а в некоторых случаях, как в Сумах, снизились, отражая неравномерное развитие рынка жилья.