В одной из областей цены на вторичное жилье выросли аж на 12%: какая ситуация в других регионах

Как изменились цены на вторичное жилье
Средняя стоимость однокомнатных квартир в апреле 2025 года выросла в большинстве областей.
Наибольший рост зафиксировали в таких регионах:
- Херсонщина – на 12%;
- Волынь – на 7%;
- Черниговская, Ровенская – на 4%.
Зато цены на такие квартиры пошли на спад в областях:
- Черновицкая – на 6%;
- Николаевская – на 3%;
- Винницкая – на 2%.
Какая стоимость однокомнатной квартиры в разных областях / Инфографика DIM.RIA
Где самые дорогие квартиры на вторичке
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке – в Киеве. В столице владельцы устанавливают среднюю цену примерно в 91,5 тысячи долларов. Самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти 132 тысячи долларов, а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость составляет 45 тыс.
Где еще однокомнатное жилье дорогое:
- на Львовщине – 74 127 долларов;
- Закарпатье – 69 472 долларов;
- Винницкой области – 55 878 долларов.
Самые дешевые квартиры вторички продают в таких регионах:
- Николаевская область – 22 145 долларов;
- Запорожье – 20 420 долларов;
- Херсонщина – 16 240 долларов.
Какова ситуация с объявления и отзывами на них
Согласно данным аналитиков, наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в апреле поступило из Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областей.
По заинтересованности вторичным жильем, то в апреле она существенно увеличилась почти по всей территории Украины. Активно искали вторичную недвижимость в Кировоградской области.