В одной из областей цены на вторичное жилье выросли аж на 12%: какая ситуация в других регионах

О том, как за последний месяц в Украине изменились цены на вторичное жилье, 24 Канал рассказывает со ссылкой на DIM.RIA.

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Как изменились цены на вторичное жилье

Средняя стоимость однокомнатных квартир в апреле 2025 года выросла в большинстве областей.

Наибольший рост зафиксировали в таких регионах:

Херсонщина – на 12%;

Волынь – на 7%;

Черниговская, Ровенская – на 4%.

Зато цены на такие квартиры пошли на спад в областях:

Черновицкая – на 6%;

Николаевская – на 3%;

Винницкая – на 2%.



Какая стоимость однокомнатной квартиры в разных областях / Инфографика DIM.RIA

Где самые дорогие квартиры на вторичке

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке – в Киеве. В столице владельцы устанавливают среднюю цену примерно в 91,5 тысячи долларов. Самым дорогим остается Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти 132 тысячи долларов, а самым бюджетным – Деснянский, где средняя стоимость составляет 45 тыс.

Где еще однокомнатное жилье дорогое:

на Львовщине – 74 127 долларов;

Закарпатье – 69 472 долларов;

Винницкой области – 55 878 долларов.

Самые дешевые квартиры вторички продают в таких регионах:

Николаевская область – 22 145 долларов;

Запорожье – 20 420 долларов;

Херсонщина – 16 240 долларов.

Какова ситуация с объявления и отзывами на них

Согласно данным аналитиков, наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в апреле поступило из Кировоградской, Черкасской и Тернопольской областей.

По заинтересованности вторичным жильем, то в апреле она существенно увеличилась почти по всей территории Украины. Активно искали вторичную недвижимость в Кировоградской области.