Названы самые дешевые города для жизни в Великобритании: кто возглавил список

Искать бюджетные варианты жилья по всей Британии сложно, ведь недвижимость там очень дорогая. Однако поиски можно сузить, если рассматривать городки, которые признали самыми дешевыми для жизни.

Большинство самых доступных городов расположены в Уэльсе или Шотландии. Однако несколько городков с доступной недвижимостью нашли и на юго-востоке Англии, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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5 самых дешевых городов для жизни в Британии

Гленротс, Шотландия

По данным агентства недвижимости Zoopla, самым популярным дешевым городом для проживания является Гленротс в Шотландии. Когда-то это было поселение для шахтеров и их семей, оно процветало и превратилось в крупный промышленный центр.

Теперь Гленротс предлагает размеренный образ жизни для тех, кто решил поселиться среди потрясающих пейзажей. Средняя стоимость трехкомнатного жилья там составляет всего лишь 136,9 тысячи фунтов (примерно 7,5 миллиона гривен).

Мастег, Уэльс

На втором месте – Мастег в Уэльсе, город с богатой и интересной историей. Именно там впервые был выполнен валлийский национальный гимн. Некоторые музыкальные и театральные традиции сохранились до сих пор. Средняя стоимость трехкомнатного жилья - 142 тысячи фунтов.

Уишоу, Шотландия

Третьим в списке является Уишоу в Шотландии. Это большой город на краю долины Клайд с зелеными просторами и высокими вересковыми пустошами. Там особое прохладный воздух в летнее время, то есть прекрасное место для тех, кто тяжело переносит жару. Средняя стоимость трехкомнатного жилья – 168,6 тысяч фунтов.

Лланелли, Уэльс

Лланелли является четвертым "дешевым" городом в рейтинге. Это замечательный рыночный городок в Уэльсе, крупнейший город в графстве, расположен всего в 17 километрах от Свонси.

Лланелли будет хорошим выбором для тех, кто хочет окунуться в валлийскую культуру, поскольку она там широко распространена. Средняя стоимость трехкомнатного жилья – 170,6 тысяч фунтов.

Нит, Уэльс

Пятерку замыкает Нит – еще один бюджетный городок Уэльса. Он расположен вдоль реки, от которой получил свое название. Преимуществом Нита называют отличное транспортное сообщение. Средняя стоимость трехкомнатного жилья составляет 176,4 тысячи фунтов.

Какие английские города вошли в десятку

В рейтинг вошли только два английских города – Свонли и Дартфорд. Однако средние цены там значительно выше, чем в городах, что есть в пятерке.



Дартфорд, графство Кент / Фото Alamy

Трехкомнатное жилье в Дартфорде можно купить в среднем за 423,6 тысяч фунтов. В Свонле средняя цена – 444,9 тысячи фунтов.