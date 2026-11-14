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Недвижимость Аналитика рынка От 800 до 16 тысяч евро за квадратный метр: где в Европе самое дорогое жилье
14 ноября, 20:15
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От 800 до 16 тысяч евро за квадратный метр: где в Европе самое дорогое жилье

Ксения Войновская

Квартиры в Европе могут стоить как менее тысячи, так и более 16 тысяч евро за квадратный метр. Самое дорогое жилье продается в Швейцарии и Люксембурге, тогда как в некоторых странах цены даже в центрах городов значительно ниже.

Сколько стоит квадратный метр жилья в странах Европы

По данным Numbeo, в ноябре 2026 года дороже всего покупать квартиры в центрах городов Швейцарии и Люксембурга. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 16 513 евро, а в Люксембурге – 10 132 евро.

Высокие цены на квартиры в центральных районах также наблюдались в:

  • Австрии – 6 461 евро за квадратный метр;
  • Нидерландах – 5 886 евро;
  • Норвегии – 6 471 евро;
  • Германии – 5 279 евро.

Значительно дешевле жилье в центрах городов стоило в:

  • Португалии – 3 674 евро за квадратный метр;
  • Италии – 3 303 евро;
  • Сербии – 2 605 евро;
  • Румынии – 2 232 евро;
  • Турции – 1 516 евро;
  • Украине – 1 269 евро.

Где самое дорогое и самое дешевое жилье за пределами центра города

За пределами центральных районов самыми дорогими остаются Швейцария и Люксембург. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 11 547 евро, а в Люксембурге – 7 569 евро.

Высокие цены на квартиры за пределами центров городов также наблюдались в:

  • Норвегии – 4 666 евро за квадратный метр;
  • Нидерландах – 4 300 евро;
  • Австрии – 4 257 евро;
  • Дании – 4 098 евро.

Дешевле всего покупать квартиры за пределами городских центров было в:

  • Украине – 827 евро за квадратный метр;
  • Турции – 1 008 евро;
  • Грузии – 1 037 евро;
  • Беларуси – 1 197 евро;
  • Латвии – 1 395 евро;
  • Болгарии – 1 472 евро.

Напомним, что в Испании цены на жилье существенно различаютсяв зависимости от региона. Самые дорогие квартиры продаются на Балеарских островах и в Мадриде, тогда как в Эстремадуре квадратный метр стоит значительно дешевле.