От 800 до 16 тысяч евро за квадратный метр: где в Европе самое дорогое жилье

Квартиры в Европе могут стоить как менее тысячи, так и более 16 тысяч евро за квадратный метр. Самое дорогое жилье продается в Швейцарии и Люксембурге, тогда как в некоторых странах цены даже в центрах городов значительно ниже.

Сколько стоит квадратный метр жилья в странах Европы

По данным Numbeo, в ноябре 2026 года дороже всего покупать квартиры в центрах городов Швейцарии и Люксембурга. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 16 513 евро, а в Люксембурге – 10 132 евро.

Высокие цены на квартиры в центральных районах также наблюдались в:

Австрии – 6 461 евро за квадратный метр;

Нидерландах – 5 886 евро;

Норвегии – 6 471 евро;

Германии – 5 279 евро.

Значительно дешевле жилье в центрах городов стоило в:

Португалии – 3 674 евро за квадратный метр;

Италии – 3 303 евро;

Сербии – 2 605 евро;

Румынии – 2 232 евро;

Турции – 1 516 евро;

Украине – 1 269 евро.

Где самое дорогое и самое дешевое жилье за пределами центра города

За пределами центральных районов самыми дорогими остаются Швейцария и Люксембург. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 11 547 евро, а в Люксембурге – 7 569 евро.

Высокие цены на квартиры за пределами центров городов также наблюдались в:

Норвегии – 4 666 евро за квадратный метр;

Нидерландах – 4 300 евро;

Австрии – 4 257 евро;

Дании – 4 098 евро.

Дешевле всего покупать квартиры за пределами городских центров было в:

Украине – 827 евро за квадратный метр;

Турции – 1 008 евро;

Грузии – 1 037 евро;

Беларуси – 1 197 евро;

Латвии – 1 395 евро;

Болгарии – 1 472 евро.

Напомним, что в Испании цены на жилье существенно различаютсяв зависимости от региона. Самые дорогие квартиры продаются на Балеарских островах и в Мадриде, тогда как в Эстремадуре квадратный метр стоит значительно дешевле.