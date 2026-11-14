От 800 до 16 тысяч евро за квадратный метр: где в Европе самое дорогое жилье
Квартиры в Европе могут стоить как менее тысячи, так и более 16 тысяч евро за квадратный метр. Самое дорогое жилье продается в Швейцарии и Люксембурге, тогда как в некоторых странах цены даже в центрах городов значительно ниже.
Сколько стоит квадратный метр жилья в странах Европы
По данным Numbeo, в ноябре 2026 года дороже всего покупать квартиры в центрах городов Швейцарии и Люксембурга. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 16 513 евро, а в Люксембурге – 10 132 евро.
Высокие цены на квартиры в центральных районах также наблюдались в:
- Австрии – 6 461 евро за квадратный метр;
- Нидерландах – 5 886 евро;
- Норвегии – 6 471 евро;
- Германии – 5 279 евро.
Значительно дешевле жилье в центрах городов стоило в:
- Португалии – 3 674 евро за квадратный метр;
- Италии – 3 303 евро;
- Сербии – 2 605 евро;
- Румынии – 2 232 евро;
- Турции – 1 516 евро;
- Украине – 1 269 евро.
Где самое дорогое и самое дешевое жилье за пределами центра города
За пределами центральных районов самыми дорогими остаются Швейцария и Люксембург. В Швейцарии квадратный метр стоил в среднем 11 547 евро, а в Люксембурге – 7 569 евро.
Высокие цены на квартиры за пределами центров городов также наблюдались в:
- Норвегии – 4 666 евро за квадратный метр;
- Нидерландах – 4 300 евро;
- Австрии – 4 257 евро;
- Дании – 4 098 евро.
Дешевле всего покупать квартиры за пределами городских центров было в:
- Украине – 827 евро за квадратный метр;
- Турции – 1 008 евро;
- Грузии – 1 037 евро;
- Беларуси – 1 197 евро;
- Латвии – 1 395 евро;
- Болгарии – 1 472 евро.
Напомним, что в Испании цены на жилье существенно различаютсяв зависимости от региона. Самые дорогие квартиры продаются на Балеарских островах и в Мадриде, тогда как в Эстремадуре квадратный метр стоит значительно дешевле.