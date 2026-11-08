Разница в десятки тысяч долларов: где во Львове самые дешевые квартиры с ремонтом

Квартиры на вторичном рынке Львова продолжают дорожать, причем больше всего за год выросли цены на двухкомнатные квартиры. В то же время стоимость квартир с ремонтом существенно различается в зависимости от района города.

Подорожали ли квартиры на вторичном рынке Львова

По данным ЛУН, в ноябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Львова составляет 75 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры стоят 107 тысяч долларов, а трехкомнатные – 140 тысяч долларов. За жилье с четырьмя и более комнатами придется заплатить около 213 тысяч долларов.

За последний год цены на вторичное жилье во Львове заметно выросли. Однокомнатные квартиры подорожали на 9%, двухкомнатные – на 13%, а трехкомнатные – на 12%.

Сколько стоят квартиры с ремонтом в разных районах Львова

Цены на квартиры с ремонтом во Львове существенно различаются в зависимости от района и количества комнат. Самые дорогие однокомнатные квартиры продаются в Сиховском районе, двухкомнатные – в Шевченковском, а трехкомнатные – в Галицком.

Однокомнатные:

Сыховский – 113 тысяч долларов;

Шевченковский – 103 тысячи долларов;

Франковский – 100 тысяч долларов;

Лычаковский – 85 тысяч долларов;

Железнодорожный – 78 тысяч долларов;

Галицкий – 75 тысяч долларов.

Двухкомнатные:

Шевченковский – 150 тысяч долларов;

Франковский – 145 тысяч долларов;

Лычаковский – 138 тысяч долларов;

Сиховский – 135 тысяч долларов;

Галицкий – 129 тысяч долларов;

Железнодорожный – 110 тысяч долларов.

Трехкомнатные:

Галицкий – 190 тысяч долларов;

Лычаковский – 163 тысячи долларов;

Франковский – 155 тысяч долларов;

Сиховский – 139 тысяч долларов;

Шевченковский – 135 тысяч долларов.

Напомним, в Киеве квартиры на вторичном рынке дешевеют. Медианная стоимость однокомнатного жилья составляет 67 тысяч долларов, двухкомнатного – 98 тысяч долларов, а трехкомнатного – 146 тысяч долларов.