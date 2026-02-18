Дом не внесен в реестр: какие риски для владельца в 2026 году

Дом, не внесенный в реестр, юридически может "не существовать", даже если человек проживает там годами. В 2026 году отсутствие государственной регистрации права собственности на жилье создает риски в отношении имущества.

Что означает дом без зарегистрированного права собственности?

Если человек имеет старые документы, но право собственности не внесено в государственный реестр, жилье не отображается в электронной системе. А значит, владелец не может полноценно распоряжаться имуществом, отмечают на Правительственном портале.

Без государственной регистрации невозможно:

официально продать, подарить или передать дом в наследство;

использовать его в качестве залога для получения кредита;

получить компенсацию за повреждение или уничтожение жилья в случае боевых действий или чрезвычайных ситуаций;

полноценно защитить свои права в суде без выписки из реестра.

Отдельная проблема возникает именно в случае потери или повреждения имущества. Если записи в реестре нет, подтвердить право собственности значительно сложнее.

Можно ли потерять жилье из-за ошибок в документах?

Риски возникают не только тогда, когда жилье вообще не зарегистрировано. Проблемы возможны и в случае ошибок в записях или неправильного оформления права собственности. Если во время судебного разбирательства будет установлена недействительность сделки или несоответствие документов, право собственности могут отменить.

Еще сложнее ситуация с самовольным строительством. Если объект возведен без надлежащих разрешений и не введен в эксплуатацию, он не приобретает статус законной недвижимости.

Как проверить и защитить свое право собственности?

Прежде всего стоит проверить, или внесен ли дом в Государственный реестр вещных прав. Это можно сделать через нотариуса, в центре предоставления административных услуг или онлайн, сообщает Действие.

Если жилье не зарегистрировано, необходимо собрать документы, подтверждающие право собственности, и подать их для государственной регистрации. В случае выявления ошибок в записях их нужно исправить официально.

Какой еще документ нужен владельцам дома?