Вода подходит к порогу: как спасти частный дом

После сильного ливня во Львове, который начался еще вечером 9 июля и продолжался всю ночь, в городе и области возникли масштабные подтопления, повлекшие повреждения частных домов и подвалов. Именно поэтому на случай таких ситуаций лучше придерживаться определенного алгоритма действий, что может частично сохранить имущество в доме.

Ситуация с подтоплением, которая возникла во Львове недавно, показала насколько уязвимыми могут быть частные дома, расположены в зоне риска, информирует 24 Канал.

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Как следует действовать во время подтопления в собственном доме?

Проанализировав различные советы во время подтопления, стоит обратить внимание на основной алгоритм действий в таком случае:

Если лицо находится в собственном доме и замечает, что вода быстро прибывает, стоит не медлить и собрать все необходимые документы, ценности, лекарства и продукты,

Предварительно перед тем в доме отсоединить все электроприборы от электросети, выключить газ, а если есть время, то закройте окна, двери и закройте первый этаж досками или щитами,

Не забывайте перенести ценные вещи на верхние этажи дома или на верхние полки шкафов,

После этого поднимитесь на верхние этажи собственного дома, а если он одноэтажный – то на чердак.

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях.

Когда же ситуация позволит вернуться в дом, то убедитесь, что жилье не претерпело никаких повреждений, а именно – возможно ли заваливание дома, отсутствуют ли провалы, нет ли опасных обломков и мусора. Во время этого также следует придерживаться таких правил:

Пользоваться электросетью до осушения дома нельзя,

Электрические приборы включать также только после тщательного просушивания,

Дом следует тщательно очистить от грязи и провести дезинфекцию: посуды, домашних вещей, мебели и одежды,

Подвальные помещения следует осушать поэтапно, с расчетом 1/3 объема воды в сутки.

Можно ли получить компенсацию за причиненный ущерб жилью?

Сейчас в Украине есть государственная программа для восстановления жилья украинцев "еВідновлення", но она действия исключительно для жилья, пострадавшего в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Поэтому, граждане, потерпевшие повреждения имущества в результате подтопления, разве что могут обратиться в органы местного самоуправления для получения помощи или к страховым компаниям, если жилье было застраховано.

Страховые компании

Страховая компания может возместить полностью причиненный ущерб в результате непогоды, а сумма возмещения будет зависеть от условий договора, что был подписан.

Обращение в местные органы местного самоуправления

Известно, что в Украине есть составленный Порядок возмещения вреда лицам, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств, который был утвержден Кабмином от 5 октября 1992 года №562.

Согласно постановлению, органы государственной исполнительной власти или органы местного самоуправления должны выдавать пострадавшим справки о признании имущества таким, пострадавшим от чрезвычайных обстоятельств.