Вода подходит к порогу: как спасти частный дом
- После сильного ливня во Львове произошли масштабные подтопления, повредившие частные дома.
- В таких случаях рекомендуется собрать документы, отсоединить электроприборы, переместить ценности на верхние этажи и тому подобное.
После сильного ливня во Львове, который начался еще вечером 9 июля и продолжался всю ночь, в городе и области возникли масштабные подтопления, повлекшие повреждения частных домов и подвалов. Именно поэтому на случай таких ситуаций лучше придерживаться определенного алгоритма действий, что может частично сохранить имущество в доме.
Ситуация с подтоплением, которая возникла во Львове недавно, показала насколько уязвимыми могут быть частные дома, расположены в зоне риска, информирует 24 Канал.
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Как следует действовать во время подтопления в собственном доме?
Проанализировав различные советы во время подтопления, стоит обратить внимание на основной алгоритм действий в таком случае:
- Если лицо находится в собственном доме и замечает, что вода быстро прибывает, стоит не медлить и собрать все необходимые документы, ценности, лекарства и продукты,
- Предварительно перед тем в доме отсоединить все электроприборы от электросети, выключить газ, а если есть время, то закройте окна, двери и закройте первый этаж досками или щитами,
- Не забывайте перенести ценные вещи на верхние этажи дома или на верхние полки шкафов,
- После этого поднимитесь на верхние этажи собственного дома, а если он одноэтажный – то на чердак.
- До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях.
Когда же ситуация позволит вернуться в дом, то убедитесь, что жилье не претерпело никаких повреждений, а именно – возможно ли заваливание дома, отсутствуют ли провалы, нет ли опасных обломков и мусора. Во время этого также следует придерживаться таких правил:
- Пользоваться электросетью до осушения дома нельзя,
- Электрические приборы включать также только после тщательного просушивания,
- Дом следует тщательно очистить от грязи и провести дезинфекцию: посуды, домашних вещей, мебели и одежды,
- Подвальные помещения следует осушать поэтапно, с расчетом 1/3 объема воды в сутки.
Можно ли получить компенсацию за причиненный ущерб жилью?
Сейчас в Украине есть государственная программа для восстановления жилья украинцев "еВідновлення", но она действия исключительно для жилья, пострадавшего в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.
Поэтому, граждане, потерпевшие повреждения имущества в результате подтопления, разве что могут обратиться в органы местного самоуправления для получения помощи или к страховым компаниям, если жилье было застраховано.
- Страховые компании
Страховая компания может возместить полностью причиненный ущерб в результате непогоды, а сумма возмещения будет зависеть от условий договора, что был подписан.
- Обращение в местные органы местного самоуправления
Известно, что в Украине есть составленный Порядок возмещения вреда лицам, пострадавших от чрезвычайных обстоятельств, который был утвержден Кабмином от 5 октября 1992 года №562.
Согласно постановлению, органы государственной исполнительной власти или органы местного самоуправления должны выдавать пострадавшим справки о признании имущества таким, пострадавшим от чрезвычайных обстоятельств.
- Сначала граждане обращаются к исполнительной власти и предоставляют описание событий и масштаб убытков.
- Далее происходит выезд комиссии, которая должна подтвердить или опровергнуть убытки по месту происшествия.
- Если убытки подтверждаются, то комиссия составляет акт и определяет размер ущерба.
- Если между потерпевшими и комиссией возникает спор относительно причиненного вреда и размера возмещения, то дело рассматривают в суде.