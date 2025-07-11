Идея родилась осенью 2022 года, когда парню пришлось выбирать между арендой жилья и инвестициями в проект. Он просто не имел суммы, которая будет покрывать и проживание, и вложения в стартап, пишет 24 Канал, ссылаясь на Bussines Insider.

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Полноценный домик со спальней, кухней и ванной комнатой

Кристина и Джефф Стармеры решили помочь своему сыну, пойдя на нестандартный шаг. Когда 21-летний Лайман сказал, что после окончания школы хочет запустить стартап, родители решили, что помогут ему с жильем.

У него не было денег, а мы знали, как дорого сейчас стоит аренда,

– вспоминает Кристина.

Вместе с мужем они начали переоборудовать свой гараж площадью 35 квадратных метров. Это было обычное помещение для хранения велосипедов, холодильника и тренажеров, поэтому работы было достаточно.

Реализовать этот проект семья решила самостоятельно: родители стали подрядчиками, выполнив почти все работы, а сестра Хлоя – дизайнером. Лайман также участвовал в ремонте: клал плитку, делал деревянные рамы, собирал мебель и тому подобное.



Интерьер кухни / Фото Hurt Photography

За четыре месяца старый гараж стал стильным и функциональным жильем. Внутри есть кухня-гостиная и спальня с отдельной ванной комнатой.



Интерьер спальни / Фото Hurt Photography

Сколько стоил ремонт

Общие расходы составили около 69 тысяч долларов – больше, чем планировалось, но все же гораздо дешевле, чем нанимать подрядчиков. По подсчетам семьи, аналогичный проект на рынке стоил бы около 120 тысяч долларов.

Лайман был очень благодарен родителям, ведь почти два года он жил в уютном домике без арендной платы, инвестируя каждый доллар в развитие своего проекта.

Мои родители дали мне то, чего почти ни у кого нет в начале – "взлетную полосу",

– сказал парень.



Семья Стармеров / Фото Hurt Photography

Джефф и Хлоя решили не останавливаться на этом проекте и запустили сайт, где продают планы по переоборудованию гаражей. А в прошлом месяце стартовал их онлайн-курс для желающих повторить такой опыт.

Сейчас домик свободен, потому что Лайман уехал в Нью-Йорк. Супруги планируют сдавать его в аренду, чтобы иметь пассивный заработок.