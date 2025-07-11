Ідея народилася восени 2022 року, коли хлопцеві довелося обирати між орендою житла та інвестиціями в проєкт. Він просто не мав суми, яка покриватиме і проживання, і вкладення у стартап, пише 24 Канал, посилаючись на Bussines Insider.

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Повноцінний будиночок зі спальнею, кухнею та ванною кімнатою

Крістіна та Джефф Стармери вирішили допомогти своєму синові, пішовши на нестандартний крок. Коли 21-річний Лайман сказав, що після закінчення школи хоче запустити стартап, батьки вирішили, що допоможуть йому із житлом.

У нього не було грошей, а ми знали, як дорого зараз коштує оренда,

– згадує Крістіна.

Разом із чоловіком вони почали переоблаштовувати свій гараж площею 35 квадратних метрів. Це було звичайне приміщення для зберігалися велосипедів, холодильника і тренажерів, тому роботи було вдосталь.

Реалізувати цей проєкт сім'я вирішила самостійно: батьки стали підрядниками, виконавши майже всі роботи, а сестра Хлоя – дизайнером. Лайман також брав участь у ремонті: клав плитку, робив дерев'яні рами, збирав меблі тощо.



Інтер'єр кухні / Фото Hurt Photography

За чотири місяці старий гараж став стильним і функціональним житлом. Усередині є кухня-вітальня та спальня з окремою ванною кімнатою.



Інтер'єр спальні / Фото Hurt Photography

Скільки коштував ремонт

Загальні витрати склали близько 69 тисяч доларів – більше, ніж планувалося, але все ж набагато дешевше, ніж наймати підрядників. За підрахунками сім'ї, аналогічний проєкт на ринку коштував би близько 120 тисяч доларів.

Лайман був дуже вдячник батькам, адже майже два роки він жив у затишному будиночку без орендної плати, інвестуючи кожен долар у розвиток свого проєкту.

Мої батьки дали мені те, чого майже ні в кого немає на початку – "злітну смугу",

– сказав хлопець.



Сім'я Стармерів / Фото Hurt Photography

Джефф і Хлоя вирішили не зупинятися на цьому проєкті й запустили сайт, де продають плани з переобладнання гаражів. А минулого місяця стартував їхній онлайн-курс для охочих повторити такий досвід.

Зараз будиночок вільний, бо Лайман поїхав до Нью-Йорка. Подружжя планує здавати його в оренду, щоб мати пасивний заробіток.