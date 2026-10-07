Батареи горячие, а в доме холодно: что стоит проверить еще до наступления морозов

Даже при нормальном отоплении квартира зимой может быстро терять тепло. Часть теплопотерь можно уменьшить без дорогостоящего ремонта, если сначала найти слабые места.

Почему квартира теряет тепло зимой

Прежде всего стоит проверить окна и входную дверь. Холодный воздух может проникать в квартиру через изношенные уплотнители, щели в стыках или створки, которые неплотно закрываются. Подобная проблема возникает и с дверями, если между коробкой и стеной остались щели, отмечают на сайте "еОпора".

Отдельно стоит проверить холодные стены и углы. Если на них появляются конденсат, влага или плесень, причиной может быть промерзание конструкций, попадание влаги или недостаточная вентиляция.

Просто закрыть такую стену утеплителем изнутри не всегда будет правильным решением, ведь без устранения причины проблема может только усугубиться.

После герметизации окон и дверей воздухообмен в квартире может ухудшиться. Из-за этого скапливается влага, на окнах появляется конденсат, а на стенах – плесень. Поэтому вентиляционные каналы должны оставаться открытыми.

На температуру в квартире влияют и негерметичные окна и двери в подъезде, плохо утепленные трубы в подвале или на чердаке, а также проблемы с фасадом, крышей или общедомовыми сетями.

Как утеплить квартиру и уменьшить теплопотери

Изношенные уплотнители на окнах и дверях следует заменить, а щели и стыки – загерметизировать. Если оконные створки закрываются неплотно, может потребоваться регулировка фурнитуры. Для дополнительной защиты окон также используют теплосберегающую пленку. У входной двери следует отдельно проверить стыки коробки со стеной.

Важно! Перед утеплением холодной стены необходимо определить причину промерзания или появления влаги. Если проблема связана с конструкцией дома или постоянной сыростью, лучше обратиться к специалисту, а уже после этого выбирать способ утепления.

После герметизации окон и дверей следует проверить воздухообмен в квартире. Вентиляционные каналы не следует закрывать мебелью или другими предметами.

Герметизация окон и дверей в общих помещениях, утепление труб, ремонт фасада или крыши, а также работы с общедомовыми сетями уже требуют участия ОСМД или управляющей компании.

Напомним, ч перед длительным отъездом зимой в квартире также стоит проверить т окна, двери, электрику и отопление. Особое внимание следует уделить технике и приборам, которые могут оставаться без присмотра.