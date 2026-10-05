Что следует проверить в квартире перед длительным отъездом зимой

Перед отъездом стоит убедиться, что окна и двери плотно закрываются. Уплотнители должны быть целыми и хорошо прилегать, отмечает "Киевтеплоэнерго".

Для металлопластиковых окон при необходимости можно провести профилактику. Если есть щели, их лучше устранить заранее, чтобы квартира не теряла лишнее тепло.

Не менее важно проверить электрику. Стоит обратить внимание на состояние розеток, проводки и приборов, а если есть сомнения – пригласить специалиста. Перед отъездом технику, которая не должна работать без присмотра, лучше отключить от розеток.

Если в квартире индивидуальное отопление, перед отъездом нужно проверить котел. Перед холодным сезоном при необходимости стоит провести его техническое обслуживание. Особенно это важно, если котел будет продолжать работать, пока хозяев не будет дома.

Батареи не стоит закрывать мебелью, плотными шторами или декоративными панелями. Они могут мешать теплу нормально распространяться по комнате.

Если для обогрева используются теплый пол, обогреватели или кондиционер, их состояние также лучше проверить заранее. Для кондиционера стоит дополнительно выяснить, при какой минимальной температуре он может работать в режиме обогрева. При необходимости перед отъездом также можно провести его техническое обслуживание.

Напомним, человек может лишиться права пользования квартирой, если более года не проживает в ней без уважительных причин. В то же время длительное отсутствие или выезд за границу не лишают права собственности на жилье.