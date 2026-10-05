Що перевірити у квартирі перед тривалим від'їздом взимку

Перед від'їздом варто переконатися, що вікна та двері щільно зачиняються. Ущільнювачі мають бути цілими та добре прилягати, зазначає Київтеплоенерго.

Для металопластикових вікон за потреби можна провести профілактику. Якщо є щілини, їх краще усунути заздалегідь, щоб квартира не втрачала зайве тепло.

Не менш важливо перевірити електрику. Варто звернути увагу на стан розеток, проводки та приладів, а якщо є сумніви – запросити фахівця. Перед від'їздом техніку, яка не повинна працювати без людей, краще вимкнути з розеток.

Якщо у квартирі індивідуальне опалення, перед від'їздом потрібно перевірити котел. Перед холодним сезоном за потреби варто провести його технічне обслуговування. Особливо це важливо, якщо котел продовжуватиме працювати, поки власників не буде вдома.

Батареї не варто закривати меблями, щільними шторами чи декоративними панелями. Вони можуть заважати теплу нормально поширюватися кімнатою.

Якщо для обігріву використовують теплу підлогу, обігрівачі або кондиціонер, їхній стан також краще перевірити заздалегідь. Для кондиціонера варто додатково з'ясувати, за якої мінімальної температури він може працювати на обігрів. За потреби перед від'їздом також можна провести його технічне обслуговування.

Нагадаємо, людина може втратити право користування квартирою, якщо понад рік не проживає в ній без поважних причин. Водночас тривала відсутність або виїзд за кордон не позбавляють права власності на житло.