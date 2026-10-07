Чому квартира втрачає тепло взимку

Насамперед варто перевірити вікна та вхідні двері. Холодне повітря може потрапляти до квартири через зношені ущільнювачі, щілини у стиках або стулки, які нещільно зачиняються. Схожа проблема виникає і з дверима, якщо між коробкою та стіною залишилися щілини, зазначили на сайті "єОпора".

Окремо варто перевірити холодні стіни та кути. Якщо на них з'являються конденсат, волога чи цвіль, причиною може бути промерзання конструкцій, потрапляння вологи або недостатня вентиляція.

Просто закрити таку стіну утеплювачем зсередини не завжди буде правильним рішенням, адже без усунення причини проблема може лише посилитися.

Після герметизації вікон та дверей повітрообмін у квартирі може погіршитися. Через це накопичується волога, на вікнах з'являється конденсат, а на стінах – цвіль. Тому вентиляційні канали мають залишатися відкритими.

На температуру у квартирі впливають і негерметичні вікна та двері у під'їзді, погано утеплені труби у підвалі чи на горищі, а також проблеми з фасадом, дахом або загальнобудинковими мережами.

Як утеплити квартиру та зменшити тепловтрати

Зношені ущільнювачі на вікнах і дверях варто замінити, а щілини та стики – загерметизувати. Якщо віконні стулки закриваються нещільно, може знадобитися регулювання фурнітури. Для додаткового захисту вікон також використовують теплозберігальну плівку. Біля вхідних дверей варто окремо перевірити стики коробки зі стіною.

Важливо! Перед утепленням холодної стіни потрібно визначити причину промерзання або появи вологи. Якщо проблема пов'язана з конструкціями будинку чи постійною сирістю, краще звернутися до фахівця, а вже після цього обирати спосіб утеплення.

Після герметизації вікон і дверей варто перевірити повітрообмін у квартирі. Вентиляційні канали не слід закривати меблями чи іншими предметами.

Герметизація вікон і дверей у спільних приміщеннях, утеплення труб, ремонт фасаду чи даху, а також роботи із загальнобудинковими мережами вже потребують участі ОСББ або керуючої компанії.

Нагадаємо, перед тривалим від'їздом взимку у квартирі також варто перевірити вікна, двері, електрику та опалення. Особливу увагу слід приділити техніці й приладам, які можуть залишатися без нагляду.