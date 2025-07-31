До полномасштабной войны, подорожания недвижимости, массового переноса бизнеса и роста популярности дистанционной работы, украинцы в основном отдавали предпочтение квартирам в многоэтажных домах. Однако теперь приоритеты многих изменились. Все чаще люди раздумывают над покупкой дома.

Какие преимущества имеет квартира, а какие дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий руководителя киевского агентства недвижимости Романа Бондаря изданию Finance.ua.

Читайте также Жилье от государства: на какую квартиру может претендовать военный

Какие цены на квартиры, а какие на дома?

В Киеве наибольшим спросом пользуются квартиры в новостройках или в центре города (в частности, старый жилой фонд). В основном покупатели ориентируются на бюджет до 150 тысяч долларов. В то же время дом в Киеве или его пригороде может стоить 200 – 300 тысяч долларов, поэтому не все готовы вкладывать такую сумму в условиях экономической и военной нестабильности.

Специалист отмечает, что рынок остается крайне нестабильным, а реальная рыночная цена часто зависит от каждой из сторон. Чаще всего заключаются сделки на объекты со снижением цены на 10 – 20%.

При этом, несмотря на вызовы и риски, украинцы стремятся не жертвовать локацией. Для большинства важно жить в удобном районе, с развитой инфраструктурой.

Какие преимущества квартир?

Среди преимуществ городского жилья эксперт выделяет:

выгодное расположение;

наличие паркинга;

близость к детсадам и школам;

возможность проживания в закрытом жилом комплексе.

Относительно новостроек, Бондарь отмечает: здесь следует быть особенно внимательными. Перед покупкой он советует обращать внимание на количество сданных объектов от застройщика, а также обязательно проверять правовой статус земли, на которой ведется строительство, и наличие всех необходимых документов по вводу дома в эксплуатацию.



Квартира подойдет тем, кто выбирает инфраструктуру / Фото Pexels

Чем лучше частный дом?

Частный дом для многих ассоциируется с комфортом, уютом и спокойствием. Загородное жилье стало символом автономности, безопасности и возможности иметь укрытие. Но такой формат подходит не всем – особенно тем, кто ежедневно должен рано выезжать на работу. Если же график гибкий или есть возможность работать удаленно, собственный дом становится настоящим бонусом. К тому же для семей с детьми – это, безусловно, удобнее и просторнее решение.

Впрочем, при покупке частного дома следует учитывать ряд важных аспектов:

Если это только коробка без отделки – важно реально оценить свои ресурсы и бюджет на завершение работ.

Если дом уже готов и введен в эксплуатацию, необходимо выяснить: год строительства, тип и глубину фундамента, материалы, из которых возведены стены, утепление и перекрытия, вид отопления (сейчас наиболее эффективное – газовое), состояние кровли и другие технические детали.



Дом – вариант для тех, кто выбирает спокойствие / Фото Pexels

Также стоит понимать, что в отопительный период расходы на содержание частного дома могут быть в 1,5 – 2 раза выше, чем в квартире – особенно из-за коммунальных платежей.

Выбирая между квартирой и домом, следует определиться с приоритетами и запросами. Они помогут принять правильное решение.